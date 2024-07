Serie A, UFFICIALE: il calendario della Roma fino alla terza giornata

Dopo il sorteggio di ieri, la Lega Calcio ha comunicato giorni ed orari dei primi tre turni del prossimo campionato di Serie A.

La Roma dei Friedkin, di fatto, è sicuramente tra le squadre che si stanno muovendo di più in queste prime settimane di calciomercato estivo. Il primo atto di Florent Ghisolfi da direttore sportivo giallorosso è stato quello di riscattare Angelino dal Lipsia per sei milioni di euro.

Mentre, dopo aver salutato sia Rui Patricio che Leonardo Spinazzola, i prossimi obiettivi del nuovo dirigente giallorosso sono sicuramente quelli di regalare a Daniele De Rossi i vari Chiesa, Le Fée e Sorloth. Questi tre, di fatto, sono sicuramente in questo momento i nomi più ‘caldi’ in orbita Roma.

Tuttavia, in attesa che arrivino ulteriori aggiornamenti sulle trattative per questi tre calciatori, la Roma di Daniele De Rossi ha saputo chi dovrà affrontare nel primo turno di campionato. Il sorteggio di ieri della Serie A 2024/25, infatti, ha regalato al team giallorosso il Cagliari di Davide Nicola. Questa gara, come comunicato da qualche minuto dalla Lega di Serie A, sarà giocata domenica 18 agosto alle ore 20.45.

Serie A, comunicati giorni ed orari dei primi tre turni del campionato: ecco quando giocherà la Roma

La Lega di Serie A, infatti, ha diramato in questi minuti la nota con cui ha annunciato giorni ed orari dei primi tre turni del prossimo campionato di Serie A. Come scritto prima, la Roma esordirà domenica 18 agosto alle ore 20.45 contro il Torino. Mentre la sfida casalinga della seconda giornata di campionato contro l’Empoli ci sarà domenica 25 agosto alle 20.45.

Mentre il primo big match della stagione per la Roma di Daniele De Rossi sarà quello contro la Juve al terzo turno. I giallorossi, dunque, sfideranno la ‘Vecchia Signora’ all’Allianz stadium il prossimo 1 settembre, ovvero sempre la domenica sera alle ore 20.45.