Allegri al posto di Ancelotti: la Capitale ha un nuovo Re

Emergono novità di rilievo relative al tanto chiacchierato valzer di allenatori che conivolgerà sia Carlo Ancelotti che Max Allegri

Da Carlo Ancelotti a Massimiliano Allegri… da un gestore all’altro. I due appena citati sono senza dubbio alcuno tra gli allenatori più discussi e criticati della scorsa decade, durante la quale sia il primo che il secondo hanno rappresentato l’ultima solida roccaforte di un approccio gestionale ben preciso, in netta contrapposizione con la dilagante moda dei cosiddetti ‘giochisti’.

Allenatori come Pep Guardiola e Maurizio Sarri – entrambi più volte divenuti i rivali diretti sia di Ancelotti che di Allegri -, seppur in dimensioni e modalità diverse, hanno indubbiamente sdoganato un approccio tattico votato al bel gioco e al raggiungimento del risultato attraverso una fine costruzione della manovra.

Musica ben diversa è suonata all’interno dei centri sportivi in cui allenavano i due ‘gestori’ sopracitati, ben più propensi a lavorare soprattutto sul piano squisitamente psicologico, evitando di incanalare i propri talenti in schemi eccessivamente studiati.

Adesso, l’eliminazione dalla Champions, la sconfitta in Copa del Rey e quella quasi annunciata in Liga, sembrerebbero aver sostanzialmente ufficializzato l’addio di Carlo Ancelotti, il quale si unirà al frenetico valzer che sta caratterizzando l’odierno panorama calcistico europeo. Basti pensare alla penisola, dove squadre come Juventus e Roma sono alla disperata ricerca del prossimo mister a cui affidare la squadra da luglio in poi.

Allegri al posto di Ancelotti: nuovo mister a Madrid

Nelle ultime settimane, in particolare in Italia, se ne sono sentite davvero di ogni in ottica allenatori, dato che la gran parte della big nostrane è attualmente impegnata a comprendere il futuro della propria panchina. Le sopracitate Juventus e Roma sono state entrambe protagoniste delle speculazioni relative al futuro di Massimiliano Allegri, ma, di recente, sono emerse nuove indiscrezioni capaci di riscrivere gli equilibri in gioco.

Il ritorno in Serie A appariva oramai cosa fatta per l’ex allenatore della Juventus, tuttavia, nelle ultime ore, in seguito alla disfatta dei blancos, pare che siano trapelate alcune voci sulla particolare stima che Florentino Perez nutrirebbe nei confronti del tecnico toscano, attualmente tra i favoriti per raccogliere l’eredità di Ancelotti (anch’esso chiacchierato alle nostre latitudini). A riportarlo sono stati i colleghi di fichajes.net, che hanno fatto leva sulla natura particolarmente compatibile che lega l’allenatore uscente e Allegri.