Addio Roma, fattore Mondiale per Club: accordo annunciato

Nuova indiscrezione sul futuro del campione dopo l’interesse mostrato dal club in vista dell’imminente kermesse organizzata dalla FIFA

Chiamata al proscenio nel sempre prestigioso teatro del ‘Meazza‘, in un match decisivo per le ambizioni europee giallorosse e per la corsa Scudetto dei padroni di casa nerazzurri, la Roma di Claudio Ranieri è chiamata ad un vera e propria impresa.

Pur forte di una striscia di 17 risultati utili consecutivi – giova ricordare che se il campionato fosse iniziato col girone di ritorno, i capitolini comanderebbero la graduatoria – il club di Trigoria affronta oggi alle 15 la sfida probabilmente più difficile rimasta in calendario. Le motivazioni, come detto, sono massime. Così come le difficoltà nell’affrontare un avversario che si è dimostrato vulnerabile nelle ultime due uscite – pesanti e dolorose le sconfitte contro il Bologna e contro il Milan nel return match delle semifinali di Coppa Italia – ma proprio per questo ferito e voglioso di riprendere la marcia.

Escluso dalle rotazioni di Sir Claudio nelle ultime due gare di campionato contro Lazio e Verona, il campione del mondo sembra destinato alla panchina anche a Milano. Dopo aver di fatto perso la titolarità da quella maledetta notte europea al San Mamés, il veterano ha recentemente preso un importante decisione sul suo futuro.

Confermando le indiscrezioni che già circolavano a proposito di un suo addio al calcio giocato, il tedesco ha rotto gli indugi sui social. Confermando che questa con la maglia della Roma sarà la sua ultima stagione da professionista. Nemmeno il tempo di preparare i bagagli ed organizzare magari un suggestivo commiato presumibilmente in patria, che subito hanno iniziato a moltiplicarsi le voci su un possibile ripensamento.

Una sorta di ‘chiamata alle armi’ dettata dal cuore. E dalla necessità, della sua ex squadra, di godere della sua esperienza e del suo carisma in vista del prestigioso appuntamento del Mondiale per Club.

Hummels, il Dortmund insiste: tutto pronto per il grande ritorno

Sulla scia di rumors già lanciati nell’etere niente meno che dalle colonne della ‘Bild‘ – si era ipotizzata una nuova immediata carriera da allenatore per Mats Hummels – ‘Sky Sport De‘ e ‘Fussballtransfers.com’ rilanciano oggi la possibilità di rivedere in campo il difensore centrale con la maglia del Borussia Dortmund.

Secondo Hans-Joachim Watzke, ex Amministratore Delegato dei gialloneri della Ruhr e persona ancora molto ascoltata in seno al club, sarebbero già in corso i contatti tra i vertici del club e l’entourage del calciatore per un ritorno finalizzato alla partecipazione del Dortmund al Mondiale per Club che prenderà il via negli Stati Uniti tra un mese e mezzo.

“Mats riceverà certamente un grande saluto, probabilmente ad agosto contro il Bilbao. Ma abbiamo concordato che se qualcun altro si infortunasse in difesa e non fosse disponibile per il Mondiale per Club, Hummels sarebbe la prima alternativa”, ha dichiarato Watzke all’Aktuelles Sportstudio di ZDF.

Giova ricordare che il difensore Nico Schlotterbeck sarà indisponibile fino alla prossima stagione, e che attualmente anche Marcel Sabitzer e Pascal Gross risultano infortunati, sebbene dovrebbero recuperare per l’impegno mondiale negli USA.