Lascia la Roma e diventa allenatore: decisione choc

Si inizia a delineare con più chiarezza il futuro del campione: tra le ipotesi in ballo anche quella di un’immediata avventura in panchina

Dopo quasi 20 anni di carriera – un percorso condito da successi incredibili, con il solo grande rammarico di non aver mai vinto la Champions League – è più che legittimo che si parli di ritiro. Di addio al calcio giocato. Un tema che di solito, per chi è in un’età che in qualche modo ‘consiglia’ l’appendere gli scarpini al chiodo, è quasi sempre tabù. A prescindere dallo sport che si sia praticato a livelli di eccellenza assoluta.

Restando in casa Roma, tutti hanno ancora negli occhi la struggente domenica in cui Francesco Totti disse ‘basta’. Oppure, appena qualche anno dopo, lo stesso tipo di emozione che i tifosi provarono quando a dare l’addio (ma in quel caso solo alla Roma) un certo Daniele De Rossi.

L’ultima indiscrezione proveniente dalla Germania magari non causerà un tuffo al cuore degli appassionati giallorossi come quando le due bandiere decisero di non rappresentare più la squadra capitolina e la città, ma crea comunque una certa curiosità. Soprattutto in relazione a ciò che il diretto interessato ha rivelato sui suoi canali social qualche settimana fa.

Dopo diversi rumors sulla sua presunta intenzione di tornare a ‘casa’, in quel Borussia Dortmund dal quale era andato via in estate a costo zero per trasferirsi a Trigoria, Mats Hummels ha rotto gli indugi, annunciando il suo addio al calcio. Praticamente subito dopo però, si è iniziato a parlare di un suo canto del cigno tra i gialloneri della Ruhr per poter disputare il Mondiale per Club.

Hummels subito in panchina? Quante opzioni per il difensore

Dal quotidiano teutonico ‘Bild‘ si stanno lanciando nelle ultime ore diverse indiscrezioni sull’immediato futuro del campione del mondo tedesco. Hummels pare destinato a restare nel calcio, con un’ovvia preferenza per la sua ex squadra, potendo scegliere autonomamente il proprio ruolo all’interno del club. Negli ultimi anni, a quanto pare, è diventato chiaro il suo desiderio di intraprendere la carriera di allenatore.

Un possibile ruolo per il difensore centrale potrebbe essere quello di allenatore-giocatore, ovvero un’interfaccia tra la squadra e la dirigenza. In precedenza questo ruolo era ricoperto da Sebastian Kehl, altro calciatore legato alla storia recente del club tedesco.

Oltretutto, chiude il sito, la posizione di responsabile del dipartimento dei giocatori professionisti è vacante nel sodalizio della Ruhr. Un altro chiaro indizio su quale potrebbe essere la nuova affascinante avventura per un uomo che al calcio ha dato tanto. E che tanto ha avuto in cambio.