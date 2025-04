Rescissione col Napoli: addio Conte

Rescissione con Napoli e addio Conte: il lungo saluto si sta consumando e quello che viene fuori è una decisione che sembra essere già stata presa

Se questa mattina vi abbiamo parlato di un Simone Inzaghi a rischio, soprattutto se non dovesse vincere nulla nel corso di questa stagione e con un Fabregas che starebbe facendo vedere la sua ombra all’allenatore nerazzurro, adesso vi parliamo di quello che sembra un lungo addio già consumato. Il Napoli e Conte, alla fine di questa stagione, si dovrebbero salutare.

Sì, le parole del tecnico che lotta per lo scudetto non lasciano spazio a nessuna interpretazione. Lo ha fatto capire a più riprese e anche i tifosi azzurri, al momento, sembrano aver capito che andrà a finire in questo modo. E, a confermare il tutto, in un lungo articolo apparso sulle colonne dell’edizione campana di Repubblica, ci ha pensato il giornalista Corbo. Che ha messo nero su bianco un concetto.

Napoli-Conte: è addio con la rescissione

“La vacanza alle Maldive consente a De Laurentiis di non essere ingombrante, le sue interferenze hanno provocato già qualche disastro. Con Antonio Conte parlerà solo a fine campionato. Sembra adeguarsi Conte. Giova a tutti l’involontario patto del silenzio. Al tecnico attribuiscono offerte dall’Italia. Se ritiene si accettarle, ma lui non anticipa nulla, potrà concordare con il presidente e l’amministratore Chiavelli una formula per risolvere il contratto”. Insomma, si potrebbe arrivare ad un accordo per chiudere la questione in anticipo rispetto ai due anni di contratto che ancora legherebbero il tecnico pugliese al Napoli.

E poi: “Proprio per non distrarre Conte impegnato per lo scudetto, il Napoli avrebbe congelato un piano di mercato. Lo esaminerà con Conte. Nei contatti non vi è stato niente più degli auguri di Pasqua. Fa molta attenzione la società per evitare possibili reazioni e malumori”. Anche il club campano, quindi, pesa le parole e tutto quello che gira attorno al tecnico. Ma in questo modo è evidente che l’addio è dietro l’angolo. E la Juve aspetta…