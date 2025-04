Inzaghi lascia subito l’Inter: erede bomba in Serie A

Inzaghi lascia subito l’Inter: clamorosa indiscrezione. Se il tecnico dovesse fallire nel match contro la Roma il cambio potrebbe essere imminente. E c’è già l’erede

Dal Triplete al rischio zero titoli. Dal sogno all’incubo. E con la possibilità, secondo Il Mattino in edicola questa mattina, di un cambio clamoroso nel corso dei prossimi mesi.

Simone Inzaghi, dopo la rimonta subita contro il Parma e dopo la sconfitta di Bologna, ha perso anche un altro derby contro il Milan salutando, intanto, la possibilità di vincere la Coppa Italia. E oggi contro la Roma non solo si gioca una grossa fetta di scudetto, ma anche il suo futuro, stando ovviamente alle informazioni che il quotidiano campano mette nero su bianco questa mattina. Un futuro a rischio, altro che rinnovo, solamente nel caso di un finale di stagione disastroso e senza trofei. Il Napoli è lì, pronto a scippare lo scudetto – con un calendario più semplice – e il Barcellona, che ieri ha vinto la Coppa del Re contro il Real Madrid, pronto a bloccare il sogno Champions.

Inzaghi lascia l’Inter: c’è Fabregas al suo posto

E c’è già quello che sembra essere un erede designato per la panchina dei nerazzurri. Sempre Il Mattino, infatti, parla di un Cesc Fabregas che potrebbe essere l’erede di Simone Inzaghi in caso di clamoroso tonfo. In poche parole, se l’Inter non dovesse vincere nulla, allora non ci sarebbe il rinnovo contrattuale per il tecnico ex Lazio ma un addio con un anno di anticipo rispetto a quella che, al momento, è la scadenza naturale dell’accordo.

Un ribaltone clamoroso, con un Fabregas pronto, insomma, a prendere le redini di una grande squadra. Lo spagnolo del Como – ormai salvo con un bel po’ di anticipo – nei mesi scorsi è stato pure accostato alla panchina della Roma. Ma dalle parti di Trigoria, ormai, sembrano aver preso una decisione diversa. Incredibile ma vero: in una sola settimana da eroe a possibile addio anticipato. Il calcio è proprio strano. Ed è bello per questo.