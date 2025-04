Inter-Roma, accordo totale prima della partita e firma

Inter-Roma non solo per i punti che possono indirizzare la stagione ma anche per un incontro che può chiudere i conti. Accordo totale e firma

Gli occhi saranno tutti sulla partita. Che può decidere lo scudetto e può decidere anche la qualificazione europea della Roma. Ma chissà, potrebbe pure essere l’occasione per mettere a puntino, in maniera definitiva, un’operazione di mercato. Perché al momento, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, nessuno si è pentito di quanto è successo un po’ di tempo fa.

Plusvalenza da un lato, in casa giallorossa, un acquisto importante per l’immediato ma non solo, anche un investimento per il futuro per i nerazzurri. Insomma, in poche parole e senza girarla troppo alle lunghe, sono tutti felici di quello che al momento è il passaggio in maniera temporanea di Zalewski alla corte di Simone Inzaghi. Un passaggio che secondo il giornale in edicola questa mattina diventerà quasi certamente definitivo alla fine di questa stagione.

Inter-Roma, incontro per Zalewski

I nerazzurri lo hanno preso in prestito oneroso per 600mila euro con la possibilità di riscatto a 6,5 milioni di euro. Quindi la Roma piazzerebbe una plusvalenza importante di 7 milioni di euro che è un sorriso enorme sul viso di Ghisolfi soprattutto per come si erano messe le cose attorno all’esterno nato a Tivoli ma di origine polacche: dopo aver rifiutato il Galatasaray la scorsa estate sembrava che tutto portasse ad un addio a parametro zero. Poi le cose sono rientrate e così si è arrivati a questo punto d’incontro. E tutti sono felici.

Insomma, magari oggi a San Siro ci potrebbe essere pure la stretta di mano definitiva che porterà poi, alla fine della stagione, a scambiare i documenti che servono per chiudere in maniera definitiva la questione. Un Inter-Roma, quindi, che non solo mette in palio dei punti pesantissimi, ma che potrebbe anche regalare un bel “colpo” di mercato ai giallorossi.