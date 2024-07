Taylor come a Budapest, rigore clamoroso non fischiato: è successo di tutto

Dopo i disastri commessi nella finale di Europa League dell’anno scorso tra la Roma ed il Siviglia, Taylor ha sbagliato ancora.

Dopo gli ottavi di finale, dove c’è stata l’incredibile eliminazione dell’Italia di Luciano Spalletti, da pochissimi minuti è terminato il primo quarto di finale. A Stoccarda, infatti, si sono sfidati la Germania padrone di casa e la Spagna .

A passare il turno sono stati proprio gli spagnoli. Il gol decisivo è stato realizzato da Merino negli ultimi minuti del secondo tempo supplementare. La Germania, infatti, aveva pareggiato all’89’ con Wirtz la rete siglata da Dani Olmo ad inizio ripresa. Tuttavia, nonostante le ottime prestazioni fornite da entrambe le nazionali, la scena di questi minuti è tutta per l’arbitro inglese Taylor.

Germania-Spagna, Taylor criticato per la mancata assegnazione di un rigore ai tedeschi

Quest’ultimo, dopo i disastri compiuti nella finale di Europa League persa dalla Roma di José Mourinho nel 2023 contro il Siviglia, non riesce più ad indovinarne una. Anche in questa gara, di fatto, non ha concesso un rigore nettissimo alla Germania per un fallo di mano davvero solare da parte di Cucurella sul tiro di Musiala.

Questo possibile penalty, sempre se fosse stato realizzato dai tedeschi, sarebbe stato quasi sicuramente decisivo, visto che tutto è successo nei minuti iniziali del secondo tempo supplementare. La decisione di Taylor, di fatto, ha spiazzato davvero tutti, anche i telecronisti di ‘Sky Sport Italia’. Federico Zancan e Riccardo Montolivo, infatti, hanno ripetuto più di una volta del loro stupore per la mancata assegnazione di un rigore alla Germania.