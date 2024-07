Addio Roma, Friedkin passa all’incasso: firma bianconera

Per la famiglia Friedkin sta per passare all’incasso per una cessione di un giocatore che ha appena disputato l’Europeo.

Dopo il terzo sesto posto consecutivo, di fatto, i Friedkin sono consapevoli di dover intervenire in sede di calciomercato. Florent Ghisolfi, nuovo direttore sportivo giallorosso, è infatti al centro di tante indiscrezioni che riguardano possibili colpi in entrata.

Tra quelli più vicini ad essere conclusi, almeno per il momento, è sicuramente quello che potrebbe portare nella Capitale il centrocampista transalpino Enzo Le Fée. La Roma dei Friedkin, infatti, è vicina ad accontentare le pretese del Rennes per cedere a titolo definitivo le prestazioni dell’ex Lorient.

La distanza tra domanda ed offerta, infatti, è solo di un paio di milioni di euro. Oltre a Le Fée, ovviamente, Florent Ghisolfi è al lavoro per regalare a Daniele De Rossi altri giocatori che possano rinforzare la squadra. Tuttavia, alcune notizie che arrivano dall’Inghilterra non sono proprio positive per il direttore sportivo giallorosso.

Calciomercato, Amadou Onana potrebbe seguire Calvert-Lewin al Newcastle: le ultime

Keith Wyness, ex CEO dell’Everton, non ha escluso ai microfoni di ‘FootballInsider’ di una possibile cessione di Onana, centrocampista belga proprio del club della Premier League. Nonostante sia passato il 30 giugno, i ‘Toffees’ devono assolutamente vendere qualcuno a causa dei loro problemi finanziari.

L’Everton (la cui maggioranza è stata appena acquisita proprio dai Friedkin), quindi, potrebbe dar via sia Amadou Onana che Domini Calvert-Lewin. Per quest’ultimo, di fatto, si potrebbe riaprire la pista Newcastle, così come per il centrocampista belga.

Nelle scorse settimane, infatti, si era parlato di un possibile inserimento dei ‘Magpies’ per Amadou Onana che, tra l’altro, è stato accostato anche alla Roma.