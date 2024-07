Annuncio UFFICIALE e niente cessione: mazzata Roma

La presa di posizione ufficiale lo ha sostanzialmente tolto dal mercato. Le opportunità per la Roma sono ora ridotte al lumicino

Con la consapevolezza di dover rinforzare diversi settori del campo con le prossime mosse in entrata, la Roma sta tenendo aperte diverse porte. Sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi ormai da tempo, i giallorossi hanno da tempo individuato nelle corsie esterne una zona piuttosto prolifica.

Oltre a tenere viva la pista che porta a Federico Chiesa, i giallorossi hanno effettuato dei sondaggi esplorativi anche per Raoul Bellanova. Autore di un’ottima stagione con la maglia del Torino impreziosita dalla convocazione agli ultimi Europei, non vissuti da protagonisti, Bellanova è uno degli obiettivi di mercato della Roma per puntellare la corsia destra. Piuttosto recalcitrante a privarsi di un nuovo gioiello, Cairo valuta Bellanova oltre 20 milioni.

Intervenuto a margine dell’evento United for Meyer, il ds Davide Vagnati (almeno a parole) ha di fatto tolto dal mercato Bellanova. Ecco quanto riferito a riguardo: “Bellanova? Raoul è cresciuto tanto e ne siamo felici. All’Inter l’anno scorso ha fatto un percorso di un certo tipo arrivando anche alla finale di Champions. Abbiamo creduto fortemente in lui, è cresciuto molto in termini di personalità. Abbiamo ricevuto anche chiamate dall’estero ma posso dire co grande serenità che è giusto che rimanga qui. Abbiamo intenzione di allestire una squadra di un certo livello”.