Calciomercato Roma, cade il muro rossonero: accelerata decisiva di Ghisolfi. Il giocatore ha detto sì da tempo. Ci siamo

La Roma ha accelerato in maniera decisiva. E l’affare Le Fée secondo le informazioni che sono state riportate dal Corriere dello Sport è in chiusura. Sì, ci siamo. Il centrocampista francese dovrebbe essere il secondo innesto della Roma per questa stagione.

Ghisolfi ha accelerato in maniera decisiva, toccando insomma i 20 milioni di euro richiesti dal club per chiudere l’affare. E adesso si attende solamente il via libera decisiva, che potrebbe anche arrivare a breve giro di posta. Non ci sono ormai dubbi, anche perché la volontà del giocatore è chiara da un poco di tempo ed è stata comunicata al club francese: Massara che dirige le operazioni di mercato, conosce benissimo quella che è la volontà del giocatore.

Calciomercato Roma, accordo per Le Fée

Ma quando arriva Le Fée? Se il via libera dovesse arrivare in queste ore, o al massimo nella giornata di domani, è assai probabile che il 24enne si unica alla truppa di Daniele De Rossi già lunedì. Il gruppo, come vi abbiamo anticipato prima, si vedrà oggi, dormirà a Trigoria, per poi iniziare a sudare nella mattinata dell’8 luglio, quando è fissato il primo allenamento della stagione.

Con il giocatore, come sappiamo, è tutto fatto da un pezzo: Le Fée firmerà un contratto quinquennale a 2,5milioni di euro a stagione. Aspetta anche lui solo l’ultimo ok, quello del club, che ormai è a un passo, per prendere il primo aereo e volare nella Capitale e iniziare di conseguenza questa nuova esperienza, quella voluto sin dal primo giorno quando la Roma ha manifestazione il proprio interesse.