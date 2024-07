Calciomercato Roma, maxi scambio con la Juve: c’è pure Cristante

La Roma deve registrare l’interesse della Juventus di Thiago Motta per uno dei perni della squadra guidata da Daniele De Rossi.

Una volta che l’Italia di Luciano Spalletti è stata eliminata dall’Europeo, di fatto, il prossimo campionato di Serie A è sempre più vicino. Anche perché nella giornata di mercoledì scorso c’è stato anche il sorteggio del calendario di tutte le 38 giornate della stagione 2024/25. La Roma ha ‘beccato’ alla prima giornata la trasferta di Cagliari di Davide Nicola.

Alla seconda giornata, invece, la squadra di Daniele De Rossi ospiterà allo Stadio Olimpico il nuovo Empoli di Roberto D’Aversa. Mentre la Roma sarà di scena all’Allianz Stadium contro la Juve di Thiago Motta nell’ultimo turno di campionato prima della sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie selezioni nazionali.

Quello contro il team bianconero, quindi, sarà il primo big match della stagione per la Roma di Daniele De Rossi. Tuttavia, in attesa della sfida di campionato, il nome del club giallorosso è molto legato a quello della ‘Vecchia Signora’ per ‘colpa’ di tante indiscrezioni di calciomercato. In queste ore, di fatto, bisogna aggiungere un altro giocatore che potrebbe trasferirsi da una squadra all’altra..

Calciomercato Roma, la Juve si è informata su Bryan Cristante: ecco tutti i dettagli dell’affare

Come riportato da ‘ReteSport’, infatti, la Juventus ha chiesto informazioni anche per uno dei perni della Roma di questi ultimi anni, ovvero il centrocampista Bryan Cristante.

Quest’ultimo, quindi, si va ad aggiungere alle varie indiscrezioni di calciomercato di queste ultime settimane di calciomercato che riguardano sia il team giallorosso che la Juventus. Dopo i vari Federico Chiesa (primo obiettivo per il mercato in entrata di Florent Ghisolfi), Arthur, Tammy Abraham e Nicola Zalewski, quindi, anche il nome di Bryan Cristante ha reso più ‘caldo’ l’asse Roma-Torino.