Chiesa alla Roma, i giallorossi non sono disposti ad aspettare a lungo la decisione del giocatore. E scatta quindi l’ultimatum

La Roma vuole Federico Chiesa. Anche perché la Juventus ha deciso di cedere il giocatore. Le parti, come vi abbiamo raccontato oggi, avrebbero già trovato un accordo per la chiusura dell’operazione. Adesso manca solamente il via libera del giocatore.

Decide Federico, quindi. E anche questo ve lo abbiamo raccontato. Ma quello che esce fuori questa sera, raccontato da Gianluca Di Marzio, è un certo pensiero della Roma che vorrebbe chiudere velocemente l’operazione. Sì, dalle parti di Trigoria hanno assoluto bisogno di certezze, anche perché servirebbe cambiare obiettivi, nel caso. Quindi ci si aspetta una risposta nel minor tempo possibile. Altrimenti potrebbe essere ribaltato tutto. Ecco la situazione.

Calciomercato Roma, ultimatum a Chiesa

Secondo quanto scritto dal giornalista, infatti, la volontà di Chiesa sarebbe quella intanto di giocare la Champions League. Ma è evidente che di offerte non ne sarebbero arrivate al momento, altrimenti avrebbe già preso una via. Vuole temporeggiare, vuole capire se il Bayern Monaco potrebbe rifarsi sotto o qualche altra squadra della Premier League. Tenendo così in attesa la Roma.

E, in questo caso, i giallorossi potrebbero anche decidere di abbandonare la pista. Andando quindi a cercare un altro esterno che possa fare al caso di De Rossi che domani pomeriggio rivedrà la squadra a Trigoria per poi lunedì ricominciare la preparazione in vista della prossima stagione. C’è fretta, insomma, per capire come muoversi e per non rimanere appesi alla decisione di un giocatore. Programmare è il massimo che una società, ed è anche la cosa giusta, possa fare durante l’estate. Ma rimanere così, senza sapere se voler cambiare obiettivo o meno, non è giusto. Quindi occhio anche a questa possibilità.