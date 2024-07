Mourinho sfida la Roma: decide tutto la Juventus

Calciomercato Roma, le strade di Mourinho e quelle dei giallorossi potrebbero ritornare ad incrociarsi. La Juventus ‘decide’ la contesa

Ore bollenti in casa Roma. Oltre alle indiscrezioni relative al futuro di Federico Chiesa, infatti, i giallorossi stanno continuando a scandagliare anche altre piste. Una delle ultime, in ordine di tempo, chiama nuovamente in causa la Juventus.

Come anticipato da asromalive.it, sulla scrivania degli uomini mercato della Roma era finito in tempi non sospetti anche il profilo di Arthur. Indiscrezione che ha trovato conferma sia dalle notizie trapelate dalla Spagna sia da quanto riferito da Alfredo Pedullà. I giallorossi hanno infatti effettuato un sondaggio per il centrocampista brasiliano attualmente in forza alla Juventus, in prestito alla Fiorentina la scorsa stagione. Per il classe ’96, accostato anche al Napoli che però fino a questo momento non ha affondato il colpo, da segnalare l’interessamento anche del Benfica, del Galatasaray e del Fenerbahçe di José Mourinho.

Le richieste di mercato dell’ex tecnico portoghese della Roma potrebbero dunque rimodulare in modo importante le strategie dei giallorossi. Un’occasione, quella che porta ad Arthur, al momento ancora tutta da approfondire. Non solo per i costi del cartellino ma anche per i termini dell’ingaggio del calciatore. Scenario in fase embrionale, dunque. Staremo a vedere cosa succederà.