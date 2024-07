Tra la Juve e la Roma irrompe il grande ex: nero su bianco ‘stellare’

Gli spifferi e le indiscrezioni di mercato continuano a tenere banco in casa Roma. Gli ultimi risvolti cambiano le carte in casa: ‘coinvolta’ anche la Juve

I giorni della Roma. Dopo i sondaggi esplorativi effettuati nelle scorse settimane allo scopo di tastare il terreno per le diverse trattative imbastite sia in entrata che in uscita, Florent Ghisolfi è intenzionato a far saltare il banco. Del resto non sono pochi i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento del neo ds, intenzionato a soddisfare le richieste di Daniele De Rossi.

Uno dei nomi cerchiati in rosso nei dossier finiti sulla scrivania di Trigoria è sicuramente quello di Federico Chiesa. L’esterno offensivo della Juventus, infatti, non ha rinnovato il suo contratto con la ‘Vecchia Signora’ in scadenza nel 2025. Dopo i segnali fatti trapelare da Torino di una distanza ormai incolmabile tra le richieste del figlio d’arte e la proposta di Giuntoli, le parti sembrano essere sempre più lontane. Non è un caso che, in tempi e in modi diversi, il football director bianconero abbia intensificato i contatti con l’entourage del Sancho per il quale ci sarebbe già stata un’apertura di massima dal jolly inglese. Ritornando a Chiesa, pur incassando l’apertura della Juventus (disposta ad abbassare le sue pretese ben al di sotto dei 30 milioni di euro circolati nelle ultime ore) la Roma non ha ancora affondato il colpo in maniera convinta.

Calciomercato Roma, Dalla Spagna: anche il Real Madrid sulle tracce di Chiesa

A tal proposito, tra smentite e passi in avanti nell’ombra lontano da occhi indiscreti, le prossime settimane risulteranno assolutamente decisive, in un senso o nell’altro. In tutto questo l’ipotesi di un inserimento di club esteri disposti ad accontentare le richieste del calciatore e quelle della Juventus non è affatto da escludere.

Oltre ai timidi abboccamenti con i quali Chiesa è stato accostato prima al Manchester United e poi al Bayern Monaco, occhio alla posizione del Real Madrid. Dopo aver chiuso per il faraonico acquisto di Mbappé, i Blancos potrebbero regalarsi un’altra punta di diamante per il proprio tridente. Almeno questo è quanto riferito da fichajes.net, secondo cui le Merengues avrebbero inserito il nome di Federico Chiesa nella propria lista dei desideri. Un’occasione suggestiva che comunque, almeno per il momento, non ha portato a sbocchi concreti. Una possibile traccia, però, da non trascurare soprattutto perché alimentata da una presunta richiesta di Carlo Ancelotti. Sarebbe stato il tecnico italiano, infatti, a fare il nome di Chiesa all’area tecnica del Real Madrid. Che tutto questo possa portare ad una trattativa sarà solo il tempo a dirlo.