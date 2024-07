La Roma scalda i motori a Trigoria: la prima assenza ha il sapore d’addio

La Roma scalda i motori a Trigoria. I giallorossi in campo con un giorno di anticipo rispetto al programma. Ma c’è subito una novità

Daniele De Rossi lo ha deciso all’ultimo momento. Invece che l’8 luglio, si inizia domenica 7 e nel pomeriggio la prima corsetta per dare avvio alla nuova annata. Trigoria accoglierà i ragazzi giallorossi anche per la notte. Occorre iniziare, fin da subito, a fare gruppo. La prima regola non scritta di una squadra vincente.

Sono già diversi i giocatori presenti a Trigoria e pronti ad indossare il primo paio di scarpini della stagione 2024-2025. I nazionali, coese Pellegrini, Mancini, Kumbulla hanno, ovviamente qualche giorno di permesso in più. Pertanto i disponibili sono stati convocati per il 7 luglio, tranne uno il cui invito scatterà solo e soltanto dal giorno 8 luglio. Ci stiamo riferendo a Rick Karsdorp il cui arrivo è programmato nella giornata di domani, quando il laterale olandese inizierà la preparazione allenandosi a parte.

Intanto proseguono gli spifferi e le indiscrezioni sul futuro dell’ex Feyenoord che, salvo nuovi clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere lontano da Trigoria. Non è un caso che nella lista degli obiettivi di Ghisolfi – in entrata – ci siano diversi profili per la corsia destra. Una situazione, quella relativa a Karsdorp, che la Roma è chiamata a risolvere nel corso dei prossimi giorni in attesa della situazione propizia. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi a riguardo.