Allegri-Conte, sipario chiuso: ecco il nuovo allenatore della Roma

Allegri-Conte, ecco il nuovo allenatore: cala il sipario sullo scenario relativo al valzer delle panchine che infiamma la Roma e Claudio Ranieri.

Lo sguardo su uno spezzone di stagione finale e decisivo non sta distogliendo le attenzioni da quei discorsi a più ampio raggio che, da ormai diversi mesi, si abbattono sul mondo giallorosso, coinvolgendo parallelamente tante altre squadre. Da un lato, ovviamente, c’è attesa e fermento per le rimanenti giornate di campionato, delicate ma importantissime ai fini di una corsa europea che, così come quella per lo scudetto, appare serrata e destinata a infiammare la Serie A fino alla fine.

Ne sa qualcosa la stessa Roma che, dopo un primo spezzone di stagione anonimo, complicato e macchiato da un interregno Juric che finora sta pesando come un macigno, sta vedendo ora con concretezza l’orizzonte di un piazzamento europeo. Arrivare in Champions League, dopo i due pareggi con Juventus e Lazio, è impresa ancora più ardua di quanto non lo fosse già qualche tempo fa.

Già il solo poter ambire ad un traguardo di approdo continentale, però, trasmette lo spirito e l’importanza del lavoro di Claudio Ranieri in questi mesi. Il mister testaccino, che ha più volte evidenziato di aver interrotto la sua scelta di ritiro a vita privata solamente per un bene nobilissimo come quello della Roma, ha trasformato con tempo, dedizione e concretezza quella squadra amorfa e apatica vista nei primi mesi post esonero di De Rossi.

Pioli alla Roma e ribaltone Allegri: il valzer di panchine non smuove Conte e Tudor

Dove potrà arrivare non è ancora chiaro, ma, tra le poche certezze, in questa fase risultano quelle relative al duplice e attento impegno di Ranieri per la Roma del presente e del futuro.

Oltre che a interessarsi delle questioni di campo, infatti, sin dal suo arrivo, l’ex Cagliari è consapevole del ruolo di consulente dirigenziale che lo attende a fine stagione, con un’ingerenza ormai nota anche nella scelta del nuovo allenatore. Per l’annuncio ufficiale, almeno stando alle parole di Ghisolfi e dello stesso sir Claudio, non dovrebbe mancare molto, con una rosa di nomi ormai ridottasi quasi all’osso e, salvo eccezioni o sorprendenti suggestioni, rimasta geograficamente circoscritta a nomi nostrani.

Depennato Gasperini e con un Sarri più defilato, speranze e suggestioni conducono a nomi come Allegri o Ancelotti, con il ben più concreto scenario di Stefano Pioli a tenere ancora banco, sebbene risultante tra i profili non più abili a stimolare l’ambiente in questo momento.

A fare un punto della situazione, intanto, è stato il giornalista Franco Ordine a Il Bello del Calcio, coinvolgendo la Roma in un discorso relativo alle panchine che continua a interessare anche tante altre squadre, ormai prossime protagoniste di un valzer che, dopo i tanti cambiamenti dello scorso anno, potrebbe presto abbattersi nuovamente sulla Serie A.

“Secondo me Conte rimane al Napoli, a Roma va Pioli. Faccio questa previsione: la Juventus – se dovesse qualificarsi per la Champions – tiene Tudor e Allegri va al Milan”.