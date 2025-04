Nuovo allenatore Roma, ribaltone e gran ritorno: Ghisolfi ha già deciso

Nuova indiscrezione sul profilo destinato a prendere il posto di Ranieri sulla panchina della Roma: il grande ex ha il sì del dirigente

Lungi dall’essere già sceneggiata definitivamente, con l’ultima puntata che deve ancora essere scritta e di conseguenza mandata ‘in onda’, la telenovela sul nuovo tecnico del club giallorosso si arricchisce oggi di un nuovo protagonista. Che rientra sulla scena nel momento forse più inaspettato.

Già perché, dopo aver archiviato le pagine Gasperini, Allegri e Conte (per motivi differenti, nessuno dei tre siederà sulla panchina della Roma nella prossima stagione), Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi hanno ripreso le consultazioni con i vari profili ancora in corsa per il ruolo più importante.

Come vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, la figura di Stefano Pioli è ora quella più accreditata a raccogliere l’eredità del tecnico testaccino. L’attuale allenatore dell’Al Nassr conosce bene il calcio italiano, è ambizioso e gode della stima del futuro ex collega e del dirigente transalpino. tutto fatto per un suo approdo nella Capitale, allora? Non esattamente.

Si dà infatti il caso che, sugli spalti dell’Olimpico – sia in occasione di Roma-Juve che del Derby – abbia fatto capolino una figura magari non troppo in vista presso i tifosi, ma titolare di un ruolo molto importante. La rivelazione del quotidiano ‘Leggo‘ in edicola stamane spariglia le carte e riapre uno scenario già battuto, ma che oggi ritorna prepotentemente in voga.

Ritorno di fiamma per Montella: l’indizio non mente

Daniele Russo, vice di un certo Vincenzo Montella – uno degli allentatori già corteggiati da Ghisolfi sia per il post De Rossi che per il dopo Juric – è stato avvistato in tribuna per assistere alle ultime due gare di campionato della Roma. Un indizio inequivocabile sull’esistenza di una pista che porterebbe ancora all’ex giallorosso come candidato forte alla successione di Ranieri.

Riprendendo infatti i continui richiami di Ghisolfi sulla necessità di un uomo che trasmetta e che abbia ‘passione’ per i colori giallorossi, il profilo di Montella riprende quota. Quasi una metafora obbligata, considerando lo storico soprannome dell’ex centravanti campano (l’Aeroplanino).

Il Ds capitolino potrebbe aver virato in modo definitivo sull’attuale CT della Turchia, che già si era fatto vedere direttamente a Roma qualche settimana fa. Titolare di un contratto con la nazionale degli ‘Ottomani’ in scadenza nel 2026, Montella potrebbe liberarsi prima grazie al pagamento di una clausola pari a 6 mesi d’ingaggio, che tradotta in termini economici significa 1 milione di euro.