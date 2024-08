Blitz di Conte e nuova svolta: il sogno di Chiesa ribalta la Roma

Il futuro di Federico Chiesa è un rebus ancora tutto da sciogliere. Le variabili sul piatto della bilancio e la posizione della Roma: le ultime

Se c’è un nome cerchiato a caratteri cubitali nella lista dei desideri della Roma impossibile non menzionare il profilo di Federico Chiesa. Il jolly offensivo della Juventus non ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2025, rifiutando la proposta ‘ponte’ messa sul piatto da Cristiano Giuntoli.

Con il passare delle settimane l’addio di Chiesa alla ‘Vecchia Signora’ sta diventando l’ipotesi più percorribile. Per certi aspetti inevitabile, visti i movimenti dell’area mercato della Juventus e la volontà di Thiago Motta di non far ruotare il progetto tecnico attorno al figlio d’arte. Metabolizzata l’apertura del club bianconero ad una cessione di Chiesa per una cifra che, tra parte fissa e bonus, non sforerebbe i 25 milioni di euro complessivi, la Roma sta continuando a lavorare sotto traccia per riuscire a vincere un’altra partita. Quella più importante. Allo stato attuale della situazione, infatti, i giallorossi non sono ancora riusciti a spuntare l’accordo con il calciatore che si sta prendendo del tempo per capire quale possa essere la soluzione più congeniale per il suo futuro.

Calciomercato Roma, dal Napoli all’ipotesi Premier: le ultime sul futuro di Chiesa

Il fatto che, in occasione del summit andato in scena a Roma tra Ramadani e l’area tecnica giallorossa, l’entourage di Chiesa non abbia chiuso le porte all’ipotesi di atterrare nella Capitale, di per sé non è sufficiente. Ghisolfi è intenzionato a giocarsi le sue carte ma è chiamato ad un grande lavoro ai fianchi per riuscire ad imprimere la svolta decisiva ad un affare ancora complesso.

Le variabili in gioco sono ancora tante. A cominciare – come detto – dai dubbi di Chiesa sul suo futuro e dai possibili inserimenti di altri club, italiani ed esteri. Accostato al Bayern Monaco e al Manchester United nei giorni scorsi, per il jolly della Juventus occhio anche all’ipotesi Napoli. Antonio Conte, di fatto, è un suo grande estimatore ormai da tempo. A tal proposito non è escluso che, una volta sistemata la questione Osimhen, gli Azzurri possano decidere di fare un tentativo per Chiesa. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano si è espresso in questi termini sulle possibili mosse di Chiesa, non escludendo affatto l’ipotesi estera. Ecco quanto riferito da Momblano: “Prevedo un tentativo di Conte per Chiesa. La Roma spinge con la Juventus, ma il calciatore spera nella Premier“.