Chiesa alla Roma: le cifre dell’accordo

Ecco le ultime in merito al chiacchieratissimo affare Chiesa-Roma. A che punto è la trattativa tra la Juventus e i giallorossi?

“Abbiamo rimesso la Chiesa al centro del villaggio”… queste furono le storiche parole pronunciate da Rudi Garcia in seguito ad una vittoria nel derby capitolino e, nonostante l’allenatore francese sia ormai storia lontana, questa frase, nel corso delle ultime settimane, è tornata a riecheggiare con insistenza nella mente dei tifosi capitolini.

Tra i vicoli della città eterna, infatti, i sostenitori giallorossi stanno tentando di farsi un’idea sulla fattibilità o meno dell’affare Roma-Chiesa, che da settimane domina le prime pagine dei quotidiani sportivi.

Il figlio d’arte ex Fiorentina sembrerebbe non essere nei piani di Thiago Motta, il quale non ne apprezza particolarmente le caratteristiche. Il tecnico della Vecchia Signora desidera un esterno offensivo dalle spiccate qualità tecniche, che all’occorrenza possa fungere da regista offensivo o, quantomeno, da prezioso ingranaggio della trama bianconera.

Chiesa, al contrario, non brilla per tecnica e la sua caratteristica principale risiede nella ricerca della profondità e delle sovrapposizioni… Curiosamente proprio ciò che, al contrario di Motta, ricerca Daniele De Rossi nei proprio esterni. Ma a che punto è la trattativa tra Roma, Juventus e Chiesa?

Accordo di massima tra Juventus e Roma

Colui che fino ad una manciata di anni fa pareva possedere le potenzialità per divenire un vero e proprio protagonista del calcio europeo, è ora nel mirino della Roma di Daniele De Rossi, il quale, già alle prime avvisaglie di potenziali attriti da Chiesa e i vertici bianconeri, ha immediatamente odorato il profumo di affare.

Difatti, se nel suo momento di maggior appeal era facile immaginare un costo intorno ai 70 milioni di euro, oggi il valore del cartellino di Chiesa – dopo un doppio infortunio, una stagione di rientro giocata ad alti livelli ma inframezzata da svariati stop, la scadenza del contratto nel 2025 e un Euro 2024 francamente opaco – si attesta intorno ai 25/30 milioni di euro.

Fino a qualche settimane fa pareva che Giuntoli & co. non si sarebbero schiodati dai 40 milioni fissati, tuttavia, dopo gli Europei e la scarsa concorrenza manifestata nel bel paese per accaparrarsi il numero 7 bianconero, pare che la forbice che va dai 20 ai 25 milioni di euro sarà quella a cui la Vecchia Signora cederà il proprio talento.

Secondo quanto riportato da Matthijs_Pog sul suo account X(Twitter), pare che Roma e Juventus abbiano definitivamente delineato i confini di un accordo di massima, che si attesterebbe proprio sui 25 milioni di euro. L’unica vera incognita rimane la volontà del calciatore, a cui la mancata qualificazione della Roma alla Champions League del prossimo anno sembrerebbe pesare non poco.