Dalla Lazio alla Roma: accordo gratis e visite mediche

Dalla Lazio alla Roma, svolta storica dei giallorossi che cambiano tutto. Ecco la situazione che si è creata in questi giorni

Una svolta storica. Perché quando un giocatore della Roma ha dovuto sostenere le visite mediche, è sempre stato accostato a Villa Stuart. Ma da quest’anno, secondo le informazioni che sono state riportate da Il Tempo, non sarà così.

I fatti sono questi, secondo quanto scritto dal giornale questa mattina in edicola: motivi di tipo economico hanno spinto il club dei Friedkin a lasciare la clinica che di solito viene usata per le visite. Villa Stuart, si legge, avrebbe chiesto l’esclusività dell’idoneità sportiva e fatto pagare, anche, ogni prestazione sanitaria. E allora il club ha messo al bando la questione, e a vincere per il momento ci ha pensato la clinica Padeia, quella che di solito ospita tutti i giocatori della Lazio per lo stesso servizio.

Rivoluzione Roma, addio a Villa Stuart

Il centro medico, lo stesso dei biancocelesti non vorrebbe nulla in cambio per svolgere il lavoro per il club, e quindi la Roma ha deciso di cambiare. Questo è quello che trapela, ma una versione diversa arriverebbe, a quanto pare, da Villa Stuart.

La Roma infatti avrebbe proposto un accordo di sponsorizzazione per non pagare poi le prestazioni sanitarie. Tutto dentro quell’abbattimento dei costi che il club ha messo in atto, lasciando intanto la sede dell’Eur e trasferendo gli uffici a Trigoria, e poi con quelli che sembrano possano essere i tagli al personale. Insomma, si guardano le casse e si cerca di trovare delle soluzioni importanti, e una di queste sarebbe proprio questo cambiamento rivoluzionario. Chissà, magari una mattina si potrebbero trovare sia i giocatori della Roma che quelli della Lazio dentro la stessa clinica. Difficile se non impossibile, però il cambio c’è.