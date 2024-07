Dybala va di fretta: incontro lampo con Ghisolfi

Dybala ieri era uno dei pochi big presenti al raduno della Roma. Fissato l’incontro con la società per depennare la clausola. Ecco il faccia a faccia

La Roma ha ripreso ieri a sudare in vista del prossimo campionato: debutto a Cagliari per gli uomini di Daniele De Rossi, come sappiamo, ma è ancora presto per pensare alla prima. Adesso i pensieri, anche del tecnico, sono tutti sul mercato.

Arrivato Le Fée – questa mattina atterrerà a Ciampino alle 11:45 – adesso gli sforzi saranno per l’attaccante. Detto di Sorloth, questa mattina è spuntato un altro nome, quello di Mikautadze, centravanti che con i suoi 3 gol al momento è il capocannoniere dell’Europeo. Ma c’è anche un’altra questione da risolvere dentro Trigoria, ed è quella che riguarda Paulo Dybala: da otto giorni a questa parte è attiva quella clausola da 12milioni di euro che permetterebbe a qualche club europeo di prenderlo. Non è convinto Paulo di lasciare la Capitale – come viene spiegato questa mattina da TuttoSport – e anzi, è pronto a incontrare il club. Ecco quando.

Dybala-Roma, oggi l’incontro

Secondo quanto riportato da Leggo invece, la Joya, uno dei pochi big ieri presenti al raduno a Trigoria, dovrebbe parlare già oggi con il club per depennare dal suo contratto quella clausola che ha una durata per tutto questo mese. L’obiettivo è quello, evidente, di andare avanti insieme per la prossima stagione, e anche oltre, quindi prima se ne discute meglio è per tutti.

E questo faccia a faccia con Ghisolfi sarebbe in agenda nelle prossime ore, magari si potrebbe anche trovare un accordo veloce per il rinnovo anche se appare difficile che tutti si possa sistemare in breve tempo. Soprattutto perché al momento a Roma non ci sono gli agenti del giocatore. Però si potrebbero senza dubbio gettare le basi, e poi chiudere in settimana quando è previsto, appunto, l’arrivo in città di chi rappresenta la Joya.