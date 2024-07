Fulmine a ciel sereno Roma, il vice Svilar salta così: cambia squadra e campionato

Fulmine a ciel sereno per la Roma. I giallorossi si ritrovano per il tradizionale raduno. Comincia ufficialmente la stagione 2024-2025

Daniele De Rossi ha fretta. Ha voglia di campo. Ha voglia di vedere, e rivedere, i suoi ragazzi per prepararli al meglio, fin dal primo giorno, alla stagione che verrà.

Un giorno di anticipo rispetto al programma. Un anticipo, dall’8 al 7 di luglio, che rende, però, perfettamente l’idea di cosa frulli nella mente del tecnico giallorosso. Si è cominciato con una sgambatura pomeridiana per rompere il ghiaccio e poi la notte da passare a Trigoria. Tutti insieme. I primi passi per cementare un gruppo che dovrà dare risposte ben diverse da quelle della precedente annata. Un gruppo che, giocoforza, vedrà un viavai di giocatori varcare i cancelli di Trigoria. Il mercato è partito da un po’, le richieste di Daniele De Rossi non sono poche e sono tutte annotate sul taccuino personale di Florent Ghisolfi. Se l’obiettivo è migliorare, e non di poco, i risultati della passata stagione occorre, prima di tutto, mettere bene a mente gli insegnamenti che la stagione appena trascorsa ha lasciato sul rettangolo verde. A cominciare da una rosa povera di alternative di qualità.

Il vice Svilar potrebbe non essere Arnaud Bodart: le ultime d’Oltremanica

Il pensiero dei tifosi giallorossi vola verso gli obiettivi di grido. I nomi che possono far volare ‘la Magica’. Federico Chiesa è il pensiero fisso, ma Daniele De Rossi attende anche altre risposte. Una grande squadra deve ambire ad avere 22 titolari in maniera da non soffrire eccessivamente a causa delle inevitabili avversità che possono comparire nell’arco di una lunga stagione, quali infortuni o squalifiche.

Mile Svilar ha rappresentato la più grande sorpresa, in positivo, della passata stagione. Accanto, però, al 24enne portiere belga, naturalizzato serbo, la Roma ritiene necessario un altro numero uno di sicura affidabilità. Ancora un portiere belga sotto la lente della società giallorossa. Trattasi di Arnaud Bodart, estremo difensore dello Standard Liegi. Il numero uno belga ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e qualora non trovasse l’accordo con il suo club per il rinnovo, sarà messo sul mercato.

Affare da circa 4 milioni di euro. Ottimo per la Roma, ma non soltanto. Infatti dailyrecord.co.uk ci informa riguardo un nutrito numero di club che sarebbero sulle tracce del partire belga. Il Celtic appare il club che più di ogni altro sta cercando di trovare l’accordo con lo Standard Liegi. La Roma segue attentamente gli sviluppi della vicenda Arnaud Bodart. Troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.