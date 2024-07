Morata, è UFFICIALE: ha annunciato l’addio

Morata, è UFFICIALE. Mentre in Italia impazza il mercato con le sue tante voci, ed ancora pochi affari, dalla Germania arrivano le parole del capitano spagnolo.

La Germania, con le sue prossime semifinali del campionato europeo da disputare, appare un mondo lontanissimo dall’Italia. Siamo a luglio, il mese dell’avvio ufficiale del calciomercato. Ed allora tutto, ma proprio tutto, passa in secondo piano. Anche le semifinali del campionato europeo.

Eppure, in terra tedesca, non mancano gli spunti interessanti da osservare, da valutare anche all’interno dei nostri confini. Le ultime gare decreteranno quale nazionale prenderà il posto degli azzurri di Roberto Mancini e Gianluca Vialli, trionfatori in Inghilterra nel 2021. Un’era geologica fa… Tra i possibili protagonisti delle fasi finali del torneo continentale anche chi potrebbe diventare, a breve, un protagonista della serie A che verrà. Vi potrebbero essere dei nuovi arrivi, ad oggi ancora sconosciuti ai più, ma anche dei graditi ritorni. La Spagna è, al momento, la nazionale che ha più impressionato in questo europeo decisamente non esaltante dal punto di vista tecnico e dello spettacolo allo stato puro. La semifinale più attesa è quella che vedrà opposte i Rossi di Spagna alla Francia. Capitano delle Furie Rosse un volto conosciuto, ed amato, del calcio italiano: Alvaro Morata.

Morata ha deciso, sarà addio

A poche ore dalla sentitissima sfida che vedrà la sua Spagna fronteggiare i favoriti alla vittoria finale, la Francia di Kylian Mbappé, Alvaro Morata ha rilasciato un’intervista a El Mundo. Un Morata decisamente diverso, nei toni e nei contenuti, dal campione conosciuto.

Il capitano della Spagna non ha soltanto parlato, si è confessato. Ha tirato fuori tutte le sue sensazioni e la sua palpabile amarezza. Con la Spagna, con la sua Spagna, l’affinità elettiva, e naturale, sembra essersi rotta definitivamente. Queste le sue parole riportate da amp.sportmediaset.mediaset.it: “E’ vero che in Spagna mi è molto difficile essere felice perché c’è sempre qualcuno che dice qualcosa di carino ed un altro che…Motivo per cui sono più felice fuori dalla Spagna. Soprattutto perché la gente mi rispetta“. Parole durissime che sembrano non poter uscire da un volto gentile e sempre sorridente come quello di Alvaro Morata. Il suo pensiero arriva a toccare anche il suo futuro nella nazionale spagnola: “Può darsi che lasci la Nazionale, è una possibilità di cui non voglio parlare molto, ma è probabile“. L’addio alle Furie Rosse ed all’Atletico Madrid. Il suo futuro potrebbe essere ancora l’amatissima Italia ed una maglia a strisce nere e…rosse. Ibrahimovic, Fonseca, ed il Milan tutto, lo sperano.