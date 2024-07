Addio Roma, offerta monstre per l’argentino che sta valutando cosa fare del futuro. Una situazione che potrebbe avere presto degli sviluppi

La Roma un centrocampista lo ha preso, arrivato ieri nella Capitale e che porta il nome di Enzo Le Fée. Però, forse, nei prossimi giorni, i giallorossi potrebbero andare alla ricerca di un altro elemento in mezzo al campo da regalare a Daniele De Rossi, soprattutto dopo le ultime novità, raccontate da calciomercato.it, che riguardano Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino come sappiamo non si è unito alla squadra perché sta giocando la Coppa America. E secondo le ultime indiscrezioni sta decidendo il proprio futuro, perché sul tavolo di chi lo rappresenta sarebbe arrivata un’offerta importante dall’altra parte del Mondo. L’Arabia Saudita, così come si era parlato un poco di tempo fa, sta cercando di prendersi il centrocampista della Roma. E andiamo a vedere quella che potrebbe essere l’evoluzione dell’operazione.

Addio Roma, offerta araba per Paredes

Con De Rossi si è messo in mezzo al campo e ha anche alzato il livello delle sue prestazioni: il cambio di passo, nella seconda parte di stagione, è stato sotto gli occhi di tutti. E quindi magari si è riacceso l’interesse dei club arabi che hanno messo sul piatto una proposta che sotto l’aspetto economico è importante e quindi da prendere assolutamente in considerazione. Paredes non è più giovanissimo e forse un contratto del genere (anche se le cifre non escono fuori) non lo potrebbe più strappare.

Dal proprio canto la Roma lo vorrebbe tenere, ma non si opporrebbe con forza davanti ad una sua partenza, soprattutto dopo l’arrivo del francese che un poco le cose a posto le ha messe. Si valuta insieme, insomma, il futuro. Con la sensazione che ci potrebbe essere qualcosa di davvero importante nei confronti dell’argentino. Vedremo.