Calciomercato Roma, è già Spagna-Francia per il terzino

La Roma dei Friedkin sta seguendo per il ruolo di terzino destro due giocatori che giocano nei campionati principali della semifinale di domani tra Spagna e Francia.

Queste ultime settimane di calcio, di fatto, sono state contraddistinte da due fattori, ovvero l’Europeo ed il calciomercato. Questi due aspetti, infatti, hanno camminato in questo periodo mano nella mano.

Tanti giocatori impegnati nell’Europeo che si sta disputando in queste settimane in Germania, infatti, sono stati accostati a varie indiscrezioni di calciomercato. Questo succede anche per le due nazionali che si affronteranno domani nella prima semifinale di questa edizione della massima competizione europea per le nazionali, ovvero Spagna-Francia.

Tra i calciatori che giocheranno questa gara più sotto la luce dei riflettori del calciomercato bisogna sicuramente inserire Alvaro Morata, seguito proprio dalla Roma. Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti sull’ex Juventus, in casa giallorossa si sta guardando a due profili per ricoprire il ruolo di terzino destro.

Calciomercato Roma, Ghisolfi segue Pubill dell’Almeria e Kamanzi del Tolosa per il ruolo del terzino destro

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, Florent Ghisolfi sta seguendo sia Marc Pubill dell’Almeria che Warren Kamanzi del Tolosa. Il primo, classe 2003, ha giocato quest’anno con il club spagnolo 23 presenze stagionali, dove ha segnato un gol e fornito ben tre assist vincenti.

Warren Kamanzi, considerando i tre anni in più rispetto a Pubill, è sicuramente più esperto. Dopo l’esperienza con la maglia del Tromso, infatti, il norvegese si è trasferito in Ligue 1 per giocare con il Tolosa. Quest’anno con la maglia del club francese, dunque, il terzino destro ha giocato 33 partite, impreziosite da tre assist.