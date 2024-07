Cambio di proprietà funesto: la retrocessione è ufficiale così come successo due anni fa. Non c’è pace per il club. Ecco la situazione

Nessuna pace per uno dei club più importanti del campionato. Due anni dopo ecco un’altra soluzione drastica annunciata dalla Francia. E che riguarda il Bordeaux, che come sappiamo ha fatto davvero la storia del massimo campionato francese.

C’era attesa, così come era riportato da Le Parisien un po’ di giorni fa, sulla decisione di oggi. Ma il proprietario del club Gerard Lopez (subentrato nel 2021, quindi con due retrocessioni alle spalle), non ha messo in evidenza quelle garanzie finanziarie che servivano. E allora ecco che è scattata, nuovamente, la retrocessione così come era già successo nel 2022. Un dramma sportivo, incredibile, che non sembrava avere fine.

Retrocesso il Bordeaux, adesso è ufficiale

Adesso, come annunciato dal club, ci sarà il ricorso per cercare di evitare la retrocessione nella terza serie francese, ma dovranno arrivare delle certezze nello spazio di pochissime settimane. Si parla di investitori americani pronti a dare una mano, ma dopo questa decisione serve assolutamente un’accelerata alla questione, altrimenti una nuova retrocessione verrà confermata anche nei prossimi giorni. Per il momento, la cosa certa, è che la decisione è ufficiale. Il ricorso potrebbe ribaltare il tutto ma le possibilità, onestamente, sono poche.

Una situazione tragica per i tifosi, che si aspettavano onestamente qualcosa di diverso da parte di tutti visto che parliamo di una cosa successa due anni fa. C’è stato il tempo di trovare acquirenti, c’è stato il tempo di mettere le cose a posto ma è evidente che tutto questo non sia bastato. Eccoci quindi di nuovo ad un momento delicato, troppo, per uno dei club più importanti del panorama francese che non riesce in nessun modo a tirarsi fuori dalle sabbie mobili.