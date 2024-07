Chiesa, decisione presa: faccia a faccia con Thiago Motta

Sul fronte Chiesa, di fatto, bisogna segnalare una decisione presa dall’obiettivo numero uno della Roma per rinforzare il proprio attacco.

Dopo tante settimane di attesa, di fatto, la Roma di Daniele De Rossi ha iniziato ufficialmente la stagione 2024/25. Quest’oggi, dopo il raduno anticipato di ieri, i giallorossi hanno iniziato ad allenarsi a Trigoria per preparare al meglio la prossima annata, dove il primo obiettivo sarà sicuramente quello di tornare in Champions League.

La Roma, dopo tre sesti posti, ha infatti l’obbligo di fare di tutto per terminare il prossimo campionato tra le prime quattro posizioni. Proprio per questo motivo, Florent Ghisolfi è sotto la luce dei riflettori a causa delle tante trattative che ha imbastito. Il nuovo direttore sportivo un primo passo l’ha fatto, visto che ha preso Enzo Le Fée per 23 milioni di euro più bonus dal Rennes.

Il centrocampista francese, ovviamente, è solo il primo colpo di questa sessione estiva di calciomercato. La Roma, infatti, ha la necessità di rinforzarsi in maniera importante sia in attacco che sulle corsie laterali. Proprio in questi minuti ci sono delle novità su uno dei massimi obiettivi di Florent Ghisolfi, ovvero Federico Chiesa della Juventus.

Calciomercato Roma, Chiesa vuole presentarsi nel ritiro della Juve: ecco le ultime notizie

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, l’intenzione del calciatore sarebbe quella di presentarsi nel ritiro della Juventus. Federico Chiesa, di fatto, vuole capire in prima persona se è realmente fuori dai piani di Thiago Motta.

Il giocatore, quindi, penserà ad altre opportunità solo quando avrà la certezza che l’ex allenatore del Bologna non lo voglia nella sua Juventus. Nel frattempo, Chiesa non ha ricevuto nessuna offerta di rinnovo da parte del club bianconero. Ricordiamo che la Roma è sicuramente la squadra italiana che si è mossa in maniera importante per l’ex calciatore della Fiorentina. Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più sul futuro del laterale.