Corriere dello Sport: salta Chiesa alla Roma, ecco chi l’ha deciso

Per i tifosi della Roma sono arrivate delle brutte notizie sul sogno di questa sessione estiva di calciomercato, ovvero Federico Chiesa.

Dopo l’arrivo dal Rennes di Enzo Le Fée, di fatto, i tifosi della Roma stanno sognando l’acquisto di Federica Chiesa. Tuttavia, proprio in queste ore non ci sono delle ottime notizie per i sostenitori della squadra giallorossa.

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, i dirigenti della Roma avrebbero deciso di abbandonare la pista che porta al giocatore della Juventus.

Calciomercato, ecco perché la Roma ha deciso di abbandonare la pista Chiesa

Il club giallorosso, infatti, avrebbe presto questa decisione a causa della volontà di Federico Chiesa di prendere tempo per prendere una decisione definitiva sul suo futuro. L’attaccante, infatti, avrebbe mandato ogni discorso su quale squadra giocherà a dopo il suo matrimonio del prossimo 20 luglio.

La Roma, quindi, non avrebbe digerito questa scelta di Federico Chiesa, visto che avrebbe deciso di virare su altri obiettivi.

Questa decisione della Roma, di fatto, ha spiazzato i tifosi del team capitolino. Questi ultimi, infatti, già pregustavano di avere nella propria squadra del cuore sia Federico Chiesa che Paulo Dybala. Nei prossimi giorni, dunque, staremo a vedere se il club giallorosso ha effettivamente abbandonato la trattativa per ingaggiare l’ex calciatore della Fiorentina.

La Roma, nel frattempo, è comunque attenta anche per quanto riguarda il ruolo di terzino destro. Come riportato da ‘Sky Italia’, infatti, Florent Ghisolfi starebbe seguendo due profili per la corsia destra, ovvero Marc Pubill dell’Almeria che Warren Kamanzi del Tolosa.