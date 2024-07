Dietrofront Chiesa: nuovo incontro con la Roma

Colpo di scena e nuovo incontro con Chiesa, c’è il dietrofront che coinvolge Thiago Motta e Ramadani.

Il nome di Federico Chiesa continua ad essere uno di quelli in grado di generare le attenzioni principali di una parentesi di calciomercato prossima ad entrare nel vivo, non solo in quel di Trigoria. Qui, come presso tante altre società, si è ormai pienamente alle prese con una campagna acquisti che vedrà Ghisolfi e colleghi lavorare alle richieste di De Rossi, da tempo esplicitate e rispetto alle quali potrebbero giungere evoluzioni di non poco conto anche a stretto giro.

Una delle prime firme pare destinata ad essere quella di Enzo Le Fée, fortemente corteggiato e voluto dal direttore sportivo, con il pieno avallo e benestare del tecnico, ai fini di un miglioramento a centrocampo che non esclude, però, operazioni di altrettanto nobile caratura, in diversi reparti. Tra questi, figura ovviamente l’attacco, per il quale si tiene da tempo in considerazione un nome come quello di Federico Chiesa, accostato alla Roma già a partire dai tempi primaverili e ora autentico tormentone di un calciomercato che lo ha visto finire anche su altri importanti taccuini, non solo italiani.

Calciomercato Roma, Ramadani offre Chiesa in Premier League: dietrofront già fissato

Come noto, la posizione di Chiesa è fortemente influenzata dal contratto in scadenza nel 2025, oltre che da quel cambio in panchina che ha portato Thiago Motta a sedere al posto di Allegri, con cambiamenti di valutazioni e gerarchie destinati potenzialmente a intaccare le valutazioni sullo stesso numero 7. Proprio da questo punto di vista, però, quanto riferito da Team Talk non può essere accolto senza sorprese, coinvolgendo Roma e Napoli ma anche una Premier League che continua a palesare interessi per l’ex Fiorentina.

In particolar modo, stando a quanto riferito dalla fonte inglese, una permanenza alla Juventus non può essere ancora esclusa del tutto, soprattutto alla luce del buon rapporto con Thiago Motta. Eventuali proposte importanti da parte della Premier League potrebbero cambiare non poco le carte in tavola, con Ramadani in questa fase nel pieno di una fase lavorativa volta a trovare una tempestiva soluzione.

L’agente, infatti, avrebbe deciso di raccogliere nel corso di questo mese una rosa quanto più ampia possibile di soluzioni, per poi eventualmente tornare a valutare gli scenari di Napoli e Roma. Chiesa, stando a quanto si legge, sarà offerto in Premier League, chiedendo ai top club uno stipendio rasentante i 7 milioni di euro. Manchester United e Liverpool erano i nomi più caldi, ma rappresentano ora come ora delle piste non avulse da scetticismi e attese, amplificando i dubbi e le perplessità circa una situazione di mercato ancora in piena evoluzione.