Abraham al posto di Morata: doppio attaccante coi soldi del Milan

Giungono nuovi sviluppi in merito alla ricerca dell’erede di Romelu Lukaku da parte di Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi

Il primo tassello del calciomercato di Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi risponde al nome di Enzo Le Fée, ma la sessione di calciomercato in corso non sarà una di quelle in cui i vertici capitolini potranno contare sul consueto paio di colpi ben piazzati per calmierare le perpetue critiche del popolo giallorosso, poiché, dopo la partenza di José Mourinho, quella di Tiago Pinto, e l’approdo di Ghisolfi e Daniele De Rossi, i sostenitori della capitale si aspettano una vera e propria rivoluzione, che possa riportare la Roma nelle zone della classifica a cui si era piacevolmente abituata nel corso del terzo millennio.

Lo stesso De Rossi ha platealmente richiesto alla società di andare incontro alle proprie esigenze tecnico-tattiche che, per forze di cose, differiscono con evidenza da quelle dello Special One, su cui Pinto impostò le varie sessioni di mercato svolte da direttore sportivo dell’AS Roma.

Le perplessità di DDR, plateali anche in occasione delle conferenze stampa effettuate a fine stagione, riguardano soprattuto gli esterni e, più in generale, la fase offensiva. La partenza di Romelu Lukaku, il mancato riscatto di Sardar Azmoun e i continui flirt tra Tammy Abraham e la Premier League (e non solo), costringeranno DDR e Ghisolfi a individuare per lo meno un paio di centravanti con cui riempire gli armadietti lasciati vuoti dai tre elementi appena citati.

I rossoneri ancora su Abraham. Memphis Depay proposto a Roma e Milan

Uno dei profili mandati nell’orbita del pianeta Roma risponde al nome di Memphis Depay. Attualmente svincolato dall’Atletico Madrid, l’olandese classe ’94, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe stato offerto ai vertici capitolini, i quali stanno valutando se si tratta di un affare compatibile con le finanze e le priorità della società di proprietà statunitense.

Le qualità dell’ex Barcellona appaiono difficili da discutere – si tratta di un calciatore dalle spiccate qualità tecniche, che gli permettono non soltanto di risultare pericoloso dentro l’area di rigore, ma anche e soprattutto di smistare con qualità in fase di impostazione offensiva -, come testimoniato dal discreto Europeo disputato, ma vi è da considerare anche l’anno di nascita e, soprattutto, l’ingaggio tutt’altro che economico (ben 5 milioni di euro l’anno più le commissioni degli agenti).

Oltre a ciò vi è da valutare anche il rinomato altalenare di prestazioni e condizioni fisiche, che ne sancì il fragoroso fallimento al Barcellona. Le medesime valutazione stanno circolando tra i corridoi di Milanello, dove i vertici rossoneri hanno intenzione di garantire a Jovic un compagno di reparto di livello. Depay per altro non è l’unico obiettivo condiviso da lombardi e capitolini, i quali hanno entrambi posato gli occhi su Alvaro Morata, anch’esso in uscita dall’Atletico di Simeone.

Il tutto considerando la seria possiblità che il diavolo consegni sulla scrivania di Ghisolfi un’offerta per Tammy Abraham, valutato dai giallorossi intorno ai 25 milioni di euro. Ciò tuttavia non precluderebbe al Milan di rimanere competitivo nella trattativa per Morata o Depay, vista la volontà di garantire a Fonseca una doppia opzione accanto a Jovic.