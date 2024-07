Allegri di nuovo in panchina, incontro in sede: la decisione riscrive la storia

Nuova panchina per Allegri, c’è stato già l’incontro per riscrivere la storia. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La corrente campagna di calciomercato promette ulteriori novità ed emozioni, dopo i numerosi cambiamenti che hanno già caratterizzato questa prima fase estiva, subito dopo la conclusione della stagione. Tuttavia, le valutazioni e la necessità di rispettare parametri economici e finanziari, non solo per la Roma, stanno rallentando l’avvio delle trattative. Inoltre, l’Europeo in corso potrebbe influenzare nuovi scenari e negoziazioni una volta concluso.

In queste settimane, i grandi cambiamenti hanno già toccato varie realtà della Serie A, molte delle quali si preparano a rinnovamenti significativi. De Rossi, sebbene arrivato a gennaio, rappresenta una novità attesa tra i giallorossi, con la società impegnata a metterlo nelle migliori condizioni per lavorare efficacemente.

Allegri di nuovo in panchina, spunta il retroscena sull’Al-Ittihad

Tra i cambiamenti, spicca il nome di Massimiliano Allegri, recentemente esonerato dalla Juventus dopo la vittoria in Coppa Italia, un successo macchiato da eventi post-gara che hanno portato Giuntoli e colleghi a porre fine a un rapporto già logorato.

Da allora, molte cose sono cambiate in casa Juventus, con il direttore sportivo ex Napoli che ha condotto una campagna acquisti ponderata e precisa. Resta da vedere il futuro di Allegri, attualmente senza contratto e, almeno nell’ottica di alcuni tifosi della Nazionale profondamente toccati dall’eliminazione contro la Svizzera dell’Italia, emerso come candidato ideale in caso di addio anticipato a Spalletti.

Uno scenario a dir poco difficile e, dunque, da depennare dalla lista di possibili soluzioni relative al futuro dell’ex Juventus, circa il quale si è espresso in queste ore Alfredo Pedullà. “Giovanni Branchini fu fotografato nel centro sportivo dell’Al Ittihad e questo fu motivata come una visita di cortesia. Non è che Branchini prende l’aereo e vola per prendere uno spritz. Fu fatta una proposta per far sì che Allegri allenasse l’Al Ittihad. Quando è stata chiesta la disponibilità a Branchini, mi risulta che la richiesta sia stata abbondantemente in doppia cifra tale, da smontare il club in questione”.