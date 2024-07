Calciomercato Roma, UFFICIALE Le Fée: “È incredibile”

Proprio in questi minuti, di fatto, la Roma ufficializzato l’acquisto di Enzo Le Fée dal Rennes.

La stagione 2024/25 della Roma di Daniele De Rossi è ufficialmente iniziata lunedì scorso, ovvero da quando la squadra giallorossa ha ripreso ad allenarsi a Trigoria per iniziare la preparazione estiva per farsi trovare pronti alla prima giornata di campionato del prossimo 18 agosto contro il Cagliari di Davide Nicola.

Tuttavia, questi giorni della Roma sono stati contraddistinti anche dal suo primo acquisto in questa sessione estiva di calciomercato. Ghisolfi ha infatti preso Enzo Le Fée dal Rennes per 23 milioni di euro più bonus.

La Roma ha annunciato l’acquisto di Enzo Le Fée

Proprio in questi minuti, tra l’altro, la Roma ha annunciato sui propri canali social l’acquisto del giocatore francese.

La Roma ha anche pubblicato un video con le prime di Le Fée da giallorosso: “La Roma mi ha mostrato subito sia una grande fiducia che una grande voglia di prendermi. Per questo, la Roma mi ha attratto così tanto. Voglio ringranziare la famiglia Friedkin per la fiducia mostrata nei miei confronti. Darò il massimo per soddisfare tutte le aspettative del club. De Rossi? Mi piace sia la sua energia che il suo amore per il club”.

Dopo il riscatto di Angelino dal Lipsia per 6 milioni di euro, Ghisolfi ha quindi chiuso un colpo importante per il centrocampo della squadra guidata da Daniele De Rossi.