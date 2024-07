Scambio con la Juve e addio Roma: Mourinho rovina la festa

Emergono nuove indiscrezioni in merito a quello che sarebbe uno scambio clamoroso. Si accende il calciomercato

La Juventus di Cristiano Giuntoli e la Roma di Florent Ghisolfi sembrano destinate a incrociare le proprie strade nel corso della sessione stiva del calciomercato, durante la quale svariati club della massima lega italiana saranno costretti compiere un vigoroso restyling, nel tentativo di impensierire la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi.

I possibili intrecci di trama tra piemontesi e capitoli non riguardano soltanto l’affare Chiesa – a cui Daniele De Rossi anela con particolare convinzione a causa di caratteristiche particolarmente conformi a quanto occorre all’organico giallorosso per risultare compatibile alle velleità tecnico-tattiche del Comandante di Ostia -, ma anche altri componenti della rosa bianconera.

Difatti la rivoluzione della rosa è destinata a investire non soltanto la rosa giallorossa, ma anche l’organico bianconero guidato da Motta, il quale, proprio come nel caso di De Rossi e Mourinho, sarò costretto a modificare dalle fondamenta le caratteristiche di una formazione poco compatibile con la propria frizzante idea di gioco, sensibilmente più frizzante e stratificata rispetto a quella adottata da Massimiliano Allegri. Ecco dunque che per Giuntoli & co. sono previste una consistente quantità di partenze, a cui seguiranno altrettanti innesti.

Giuntoli pronto allo scambio con Mourinho per Kadioglu

I due calciatori bianconeri che hanno più volte orbitato intorno al pianeta Roma rispondono ai nomi di Arthur Melo e Filip Kostić. Nel caso del primo si tratterebbe di un colpo utile a rinforzare il centrocampo per quanto concerne l’aspetto più difensivo, il che permetterebbe al talentoso e frizzante Le Fée di avanzare tra le linee avversarie per mettere a reddito la propria agilità e propensione al dribbling; mentre per Kostić apparirebbe sostanzialmente come una poderosa boccata di ossigeno a basso costo (meno di 10 milioni) per il ruolo di terzino destro, dove i giallorossi dovranno necessariamente individuare un paio di nuovi innesti.

Vi è tuttavia un recente aggiornamento che vedrebbe entrambi i calciatori, con l’ulteriore aggiunta del cartellino di Weston McKennie, offerti al Fenerbahce di José Mourinho per Ferdi Kadioglu. Si tratta di un terzino classe ’99 dalle spiccate qualità, in grado tra l’altro di ricoprire più ruoli all’interno dello scacchiere dei turchi. La rapidità e le evidenti qualità tecniche hanno permesso al turco di interpretare più volte i ruoli di trequartista e ala destra. Per il tecnico ex Bologna si tratterebbe dunque di una pedina a dir poco preziosa, su cui contare in diverse aree del rettangolo verde.