Intorno al futuro di Paulo Dybala ruota il calciomercato estivo della Roma. Mentre il club giallorosso spinge per il rinnovo è pronta una maxi offerta per farlo giocare nuovamente insieme a Cristiano Ronaldo.

La Roma sta cercando di bruciare le tappe per blindare Paulo Dybala dalle sirene del calciomercato estivo. La clausola d’addio presente nel contratto della Joya, tornata attivabile dal primo luglio, continua a fare gola ai club esteri. Per una squadra non italiana il valore dell’accordo di uscita è di appena 12 milioni di euro, circostanza che ancora una volta accende i riflettori dell’Arabia Saudita sulle tracce dell’attaccante ex Juventus. E proprio il club in cui gioca Cristiano Ronaldo, ex compagno in bianconero dell’argentino, ha intenzione di recapitare una maxi offerta all’attaccante classe ’93.

L’Arabia Saudita sembra pronta a tornare all’assalto di Paulo Dybala, mentre la Roma cerca di blindare con il rinnovo l’attaccante argentino. I petroldollari del campionato saudita tornano un tema d’attualità intorno al futuro del talento di Laguna Larga, con la clausola d’addio tornata attivabile da luglio. La squadra giallorossa ha intenzione di cancellare l’accordo che prevede la cessione dell’ex Juventus, qualora la destinazione venga accettata dal calciatore, per la cifra di 12 milioni di euro dall’estero.

Calciomercato Roma, l’Al Nassr non molla Dybala: 20 milioni di ingaggio

Mentre la Roma tenta di bruciare le tappe, con un incontro previsto a stretto giro di posta e prima delle nozze della Joya, l’Arabia Saudita torna a tentare l’attaccante giallorosso. A svelarlo è stato AbidTv, intervenuto ai microfoni di ‘TiAmoCalciomercato’, in diretta sul canale YouTube di Calciomercato.it .

L’Al Nassr è pronto a rompere gli indugi per strappare il sì di Paulo Dybala, come rilanciato dalla fonte araba. La squadra in cui milita Cristiano Ronaldo starebbe per offrire un contratto da 20 milioni di euro stagionali per la Joya. La speranza dei tifosi della Roma è che l’attaccante argentino rifiuti la corte della Saudi Pro League e che prolunghi, senza la fastidiosa clausola, al più presto il contratto con i giallorossi.