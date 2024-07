Rinnovo Dybala, cin cin Roma: firma lampo e clausola polverizzata

Calciomercato Roma, strada spianata per il rinnovo di Paulo Dybala. Appuntamento già fissato per cancellare la clausola d’addio, la firma può arrivare prima del matrimonio in Argentina.

Si accende la strada per il rinnovo di Paulo Dybala. La firma può arrivare in anticipo, con la clausola polverizzata prima delle nozze. L’attaccante argentino, non convocato per la Coppa America da Scaloni, si sta allenando a Trigoria con il resto dei compagni agli ordini di Daniele De Rossi. Tra pochi giorni la Joya convolerà a nozze in Argentina, ma prima del fatidico sì con Oriana Sabatini, può arrivare il prolungamento del matrimonio con la Roma. L’obiettivo è quello di cancellare la clausola ingombrante d’addio presente nel contratto dell’ ex Juve.

Il mese di luglio si preannuncia rovente per il futuro di Paulo Dybala. Tra una decina di giorni l’attaccante della Roma convolerà a nozze con la showgirl argentina Oriana Sabatini. Prima del lieto evento può arrivare anche la svolta decisiva intorno alla sua permanenza nella Capitale. Dal primo luglio è tornata arrivabile la clausola d’addio presente nel contratto della Joya, valida solo 12 milioni per i club esteri. L’obiettivo della dirigenza giallorossa è quello di annullare il vincolo d’uscita in favore dell’argentino, proponendogli un rinnovo di contratto con un ritocco dello stipendio al rialzo.

Rinnovo Dybala, strada spianata Roma: incontro prima delle nozze

L’ingaggio del classe ’93 potrebbe salire fino a 7 milioni a stagione, con il prolungamento del contratto fino al 2027. La Roma potrebbe investire nella permanenza di Paulo Dybala in giallorosso grazie ai soldi risparmiati sull’ingaggio di Lukaku, in attesa di segnali in uscita sui tanti calciatori considerati cedibili a Trigoria.

E prima della partenza per il matrimonio in Argentina è stato fissato un incontro la Roma e Paulo Dybala per la firma sul rinnovo di contratto. A riportare la notizia è stato Calciomercato.com. L’attaccante spinge per la permanenza nella Capitale e qualora le richieste economiche vengano soddisfatte verrà eliminata definitivamente anche la famosa clausola presente nel contratto.