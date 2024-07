Incontro con Dybala, la Roma ha già deciso

Calciomercato Roma, incontro con Dybala e decisione già presa: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tantissime questioni continuano a mantenere vivida l’attenzione in casa Roma, in vista di un calciomercato che si appresta a poter regalare aggiornamenti di non poco conto già a partire dalle prossime settimane. A meno di due mesi di distanza dalla conclusione stagionale, infatti, si sta pian piano già tornando agli apparecchiamenti in vista dei percorsi futuri, con la squadra di De Rossi ritrovatasi a inizio settimane in quel di Trigoria per iniziare la preparazione al lungo percorso che attende la Roma nel corso del prossimo campionato.

Aspettative, curiosità e incertezze vanno di pari passo, essendo di fronte ad un vero e proprio anno zero che, con l’addio di Mourinho e i vari cambiamenti in seno alla società, sta pian piano permettendo di assistere anche a modifiche di non poco conto all’interno dello scacchiere e dell’ossatura generica della squadra.

Incontro anti-clausola per Dybala: la Roma ha deciso

Tra i tanti temi, anche quest’estate figura quello relativo al futuro di Paulo Dybala, legato alla Roma fino al 2025 e attualmente fonte di preoccupazione per una clausola più che abbordabile in terra non nostrana. Come capitato già nelle parentesi trascorse di mercato, infatti, i circa 12 milioni di euro che potrebbero, di fatto, svincolare l’argentino dai legami contrattuali con la Roma stanno rappresentando un fattore di cui tenere in considerazione in vista della costruzione della rosa da consegnare a De Rossi.

Per elementi così importanti, infatti, è giusto e doveroso che ci sia una chiarezza tempestiva circa i margini relativi alle possibilità di proseguire i rapporti. La Roma, dal proprio canto, parrebbe aver già fatto una scelta, come testimoniano gli ultimi aggiornamenti di Attilio Malena. La centralità e l’importanza tecnica dell’argentino, infatti, sembrerebbero voler portare il club giallorosso a blindare la propria stella.

La su citata fonte, infatti, ha parlato di un nuovo contatto tra le parti, con la Roma che intende portare avanti il proprio rapporto con Dybala: a stretto giro parrebbe essere in programma un incontro. Seguiranno aggiornamenti.