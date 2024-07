Valzer indiavolato sulle punte, Premier guastafeste: Roma accerchiata

Calciomercato Roma, la strada per Ghisolfi rischia di complicarsi ulteriormente: il nuovo inserimento che rischia di scompaginare le carte in tavola

Dopo aver chiuso l’affare Le Fée, la Roma sta continuando a tastare il terreno alla ricerca di sbocchi interessanti sia in entrata che in uscita. Alla luce del ritorno di Lukaku al Chelsea dopo la scadenza del contratto con la Roma, i giallorossi hanno individuato nell’attacco il reparto su cui concentrare la maggior parte degli investimenti.

Sotto questo punto di vista non sono pochi i profili cerchiati in rosso da Ghisolfi che, al momento, non ha ancora affondato il colpo per l’attaccante che nelle idee di De Rossi andrà a raccogliere l’eredità di Lukaku. Indipendentemente dall’evolvere della situazione legata ad Abraham, il cui futuro resta comunque un rebus ancora tutto da sciogliere, la Roma sta concentrando le sue attenzioni su nomi diversi per l’attacco. Sebbene nelle ultime ore abbia ripreso quota la pista che porta a Mikautadze, i giallorossi non hanno mollato la presa neanche per Sorloth. La clausola rescissoria da 38 milioni di euro inserita nel contratto del norvegese, però, impone serie valutazioni nel quartier generale di Trigoria. I due profili sopra citati si inseriscono in un ventaglio di nomi molto più ampio che comprende, tra gli altri, anche Jonathan David.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: anche il West Ham sulle tracce di David

Sebbene per l’attaccante canadese la Roma non sia andata oltre i sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno, i giallorossi non sono fuori dalla corsa per David. Se non altro perché i diversi club sulle tracce dell’attaccante del Lille non hanno ancora fatto saltare il banco, nonostante una valutazione del cartellino che con il passare delle settimane sia lontana dai 45-50 milioni di euro di cui si parlava fino a poche settimane fa.

Soprattutto in Premier League David sta calamitando l’attenzione di non pochi estimatori. Dopo l’inserimento dei vari Tottenham, Chelsea e Newcastle, anche il West Ham nelle ultime ore si sarebbe iscritto alla corsa per l’attaccante di proprietà del Lille. A rivelarlo è GIVEMESPORT, che svela come gli Hammers non abbiano alcuna intenzione di fermarsi all’accordo con Max Kilman e sarebbero intrigati all’idea di alzare l’asticella con l’acquisto di Jonathan David. A tal proposito, nel fine settimana sono in programma contatti esplorativi allo scopo di valutare la fattibilità di un’operazione che comunque continua a presentare non pochi ostacoli. Dopo aver raccolto l’eredità di Moyes, Julen Lopetegui ha già cominciato a fornire le prime indicazioni affinché l’area tecnica riesca ad allestire una squadra congeniale al suo credo tattico. Ecco perché su diretta indicazione del loro tecnico, il West Ham sarebbe intenzionato a valutare l’evolvere dell’attenzione relativa a David per capire se, ed eventualmente in che modo, riuscire a ritagliarsi un ruolo centrale.