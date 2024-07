Calciomercato Roma, agente a Trigoria per lo scambio

Calciomercato Roma, agente a Trigoria nella doppia veste: ecco cos’è successo nel quartier generale dei giallorossi. La situazione

L’incontro è andato in scena ieri a Trigoria, secondo quanto riportato da Il Messaggero in edicola questa mattina. Un incontro tra il club e un agente, che non solo ha un rappresentante dentro la squadra di Daniele De Rossi, ma che ha anche un altro ruolo.

C’era Diego Tavano nel quartier generale dei giallorossi ieri pomeriggio: che non solo è il designato da Edoardo Bove per discutere dei suoi interesse, ma è anche l’intermediario del Siviglia in Italia per quanto riguarda la questione En-Nesyri. Il marocchino è uno degli attaccanti che la Roma ha messo nel mirino insieme a Sorloth e a Mikautadze e che Ghisolfi sta cercando di prendere. Magari si è parlato anche di questo e non solo, visto che Bove, come sappiamo, è uno di quegli elementi che la Roma potrebbe cedere nel corso di questa sessione estiva di mercato per fare cassa, visto che essendo cresciuto a Trigoria permetterebbe al club di fare plusvalenza.

Calciomercato Roma, ieri incontro con Tavano

Ma la sensazione è che il faccia a faccia sia stato soprattutto rivolto al centravanti (magari potrebbe uscire fuori l’idea dello scambio) che ha un solo anno di contratto e che comunque, si legge ancora sul quotidiano romano, sarebbe tentato dall’esperienza in Turchia, visto che da quelle parti a quanto pare hanno messo sul piatto un contratto ricchissimo, molto al di sopra di quello che sarebbe lo stipendio offerto dalla Roma. Si tratta comunque, anche perché una decisione finale En-Nesyri non l’ha presa.

E siccome di rinnovo in Spagna non se ne parla, è normale pensare che ci possa essere un addio. Anzi, un saluto è quasi certo visto che gli andalusi non hanno nessuna intenzione di perderlo a parametro zero. La Roma quindi tratta.