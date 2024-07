Dalla Juve alla Roma, annuncio UFFICIALE sul trasferimento saltato

Dalla Juve alla Roma. Il calciomercato e le sue infinite storie. Come quella che ha visto protagoniste le rivali di sempre. Per chi?

Se si pensa alla Juventus ed alla Roma la prima cosa che viene in mente è la storica rivalità. Gli anni ’80, il gol di Turone, le infinite, decennali polemiche. Ma gli affari sono affari e quando si tratta di intavolare una trattativa la rivalità viene messa da parte ed ognuno guarda esclusivamente ai propri interessi.

Anche in queste settimane Juventus e Roma sono in continuo contatto. Federico Chiesa è l’oggetto di una non facile trattativa. Ottimismo e pessimismo, sentore di immediata chiusura che segue al pessimismo più nero. E’ il potere del calciomercato, capace di mettere a tacere le storiche rivalità. Eppure il mercato è pieno di trattative che sono andate a buon fine ed un numero decisamente più alto sfumate per un nonnulla. In queste ore è tornato a farsi sentire Leonardo Bonucci. Nei giorni della disfatta azzurra agli europei di Germania, il suo nome, e le sue prestazioni al torneo continentale in terra inglese del 2021, sono ritornate in auge. La voce di Leonardo Bonucci ha ripreso a proferire verbo. E che verbo…

Calciomercato Roma, Bonucci fa chiarezza sul trasferimento saltato

Leonardo Bonucci ha ‘ripreso’ a parlare pubblicamente, ospite al basement podcast, come ci informa il Podcast di Gianluca Gazzoli “Passa al Basement”. E di cose ne ha dette l’ex difensore della Juventus e della Nazionale. Dopo aver attaccato Massimiliano Allegri, colpevole di averlo mandato via dalla Juventus dopo oltre 500 partite in bianconero, il centrale di Viterbo ha ricordato quanto accaduto durante l’estate 2023.

E’ l’estate della rottura di Bonucci con la Juventus. Il momento in cui il difensore prova a trovare una strada alternativa. Non vuole perdere gli europei 2024 e vuole ‘un’adeguata sistemazione’. All’orizzonte si staglia l’opportunità Roma, allora ancora guidata da José Mourinho. Riguardo quella trattativa Bonucci ha ricordato: “L’anno scorso il passaggio alla Roma è saltato perché i tifosi dicevano: “No, uno juventino con la maglia della Roma non si può vedere”. Io sono sempre stato juventino, ma quando scendo in campo gioco per la maglia che indosso“. Bonucci si sente un professionista al 101% e lo sarebbe stato anche alla Roma. Una volta che la Juventus lo ha messo alla porta. Bonucci no alla Roma perché juventino. Ed in caso di arrivo di Federico Chiesa?