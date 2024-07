Ha superato anche Chiesa: 30 milioni alla Juve e Roma in pole

Calciomercato Roma, pole position giallorossa e 30 milioni alla Juventus. Ha superato anche Chiesa, ecco gli ultimi aggiornamenti.

La fase di lavori e valutazioni in quel di Trigoria continua ad essere foriera di grandi novità e cambiamenti, alla luce delle diverse esigenze palesate dalla squadra lo scorso anno e, più in generale, delle ben chiare ed esplicitate richieste di Daniele De Rossi a Florent Ghisolfi, che ha fin qui ha limato soprattutto la regione centrale di campo. Quest’ultima, complici possibili partenze e l’avvenuta sortita di Renato Sanches, rappresentava e rappresenta una di quelle maggiormente passibili a modifiche, senza però cancellare dalla lista delle priorità capitoline anche l’esigenza di acuire le qualità offensive della squadra.

Da questo punto di vista, gli addetti ai lavori di Trigoria erano da non poco tempo consci di dover apportare modifiche importanti anche in questo reparto, alla luce della scadenza del prestito di Lukaku e delle mai revisionate pretese del Chelsea, che avevano sin da subito lasciato intendere come il passaggio del belga fosse destinato a risultare meramente temporaneo. Ciò si è fin qui riflesso in un lavoro non poco intenso finalizzato alla ricerca delle giuste opportunità di mercato per trovare un bomber degno di ovviare alla pesante vacuità lasciata dall’ex Inter, che potrebbe proseguire il proprio percorso in Serie A, ma lontano dalla capitale.

Calciomercato Roma, 25 milioni per Soulé: c’è anche il Leicester

Ciò che interessa maggiormente la Roma in questa fase, però, è il reparto avanzato in lato senso, estendendo ricerche e valutazioni anche a profili che possano assicurare alla squadra nuove qualità e strappi, aiutando una regione di campo che, Lukaku a parte, ha fatto principalmente affidamento su Paulo Dybala e, talvolta, sul qualitativo e stacanovista talento di Stephan El-Shaarawy.

Il rincorrersi delle voci su Chiesa, autentico filo rosso di questa primissima fase di calciomercato, ben conferma l’attenzione con la quale si sta operando e osservando questo giocatore e, più in generale, una tipologia di profili in grado di potersi adeguare alle pretese di De Rossi per sfruttare appieno il contributo delle corsie. Le ultime informazioni, da questo punto di vista, lasciano, però, intendere come una delle piste più calde coinvolga un altro tesserato della Juventus e non unicamente il suo numero 7.

Stando a quanto riferito da César Luiz Merlo, giornalista argentino, la Roma sarebbe, infatti, in piena corsa per l’ingaggio di Matìas Soulé, connazionale di Dybala fortemente inseguito e voluto anche dal Leicester. I due club sarebbero in pole position per il talento reduce dalla grande stagione al Frosinone e avrebbero ambedue offerto 25 milioni al club bianconero. L’accelerata potrebbe presto avvenire, al fine di assecondare la richiesta di circa 30 milioni avanzata da Torino, con la trattativa pronta ad entrare nelle battute finali. Seguiranno aggiornamenti.