Il Milan sta per chiudere, last minute Roma: blitz decisivo

Il Milan sta per chiudere. La società rossonera, accusata fin qui di immobilismo, è pronta a mettere a segno il suo primo colpo.

Il Milan vuole ripartire. La stagione che sta per iniziare deve essere quella del rilancio. Lo scudetto conquistato nel 2022 sembra appartenere ad un’altra era geologica. La scorsa annata si è conclusa con l’esonero di Stefano Pioli, il tecnico dell’insperato, e meritato, tricolore.

Ora, sulla panchina rossonera, è approdato Paulo Fonseca. Un nuovo progetto, un nuovo piano di rilancio che ha come obiettivo il ritorno alla vittoria. La dirigenza rossonera, dopo la campagna acquisti della scorsa estate, ricca in termini sia di qualità che di quantità, intende ora operare con acquisti più mirati. Pertanto meno quantità ma, se possibile, ancora maggiore qualità. L’addio di Olivier Giroud ha rappresentato una grave perdita per la formazione rossonera che impone, più che mai, una degna sostituzione. Il sogno di una notte di mezza estate, dalle parti di Milanello, aveva le sembianze di Joshua Zirkzee, il 23enne attaccante olandese del Bologna, rivelazione del campionato scorso. L’olandese è però rimasto un sogno ed allora le attenzioni del Milan si sono rivolte verso la Germania dove il nuovo obiettivo è impegnato con la sua nazionale ai campionati europei.

Milan e Roma si contendono Alvaro Morata

E’ Orazio Accomando, giornalista di DAZN, ad informarci riguardo le ultime scelte di mercato della società rossonera. Sul suo profilo X ha postato: “Milan, 24 ore decisive per chiudere l’arrivo di Morata. I rossoneri provano ad evitare inserimenti di altri club. Roma su tutti“.

La società rossonera ha pertanto puntato il centravanti della nazionale spagnola, nonché capitano delle Furie Rosse. Alvaro Morata ama l’Italia ed amerebbe tornarci. E se Torino, fronte Juventus, sembra un’ipotesi ormai sfumata, Milan e Roma sono pronte a sfidarsi per l’attaccante dell’Atletico Madrid. Da un lato l’addio di Giroud, dall’altro quello di Lukaku, rappresentano ragioni più che sufficienti per le compagini italiane per tuffarsi sul centravanti spagnolo. Inoltre la clausola rescissoria di Morata, fissata dall’Atletico Madrid, di 13 milioni di euro invoglia al grande passo. Il Milan vuole chiudere la trattativa al più presto. La Roma, dal canto suo, spera di rompere le uova nel paniere della società rossonera.