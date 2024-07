Incontro con Dybala e rinnovo automatico: conto alla rovescia

Incontro con Dybala e rinnovo automatico: scatta il conto alla rovescia per il futuro della Joya. Ecco le novità, anche se per il momento è un rebus

Nessun incontro, a differenza di quanto raccontato nei giorni scorsi. Con la clausola che quindi rimane attiva. Paulo Dybala ieri ha postato una foto dove è distrutto dalla preparazione che la Roma sta facendo a Trigoria: in città ci sono dai 35 gradi in su nelle ore più calde e lavorare a queste temperature non è il massimo.

Ci si aspettava, come detto, di un incontro tra le parti per discutere del rinnovo contrattuale. E anche per cercare di mettere un freno a tutte le voci di possibili offerte che potrebbero arrivare dall’estero: bastano 12milioni di euro per strapparlo ai giallorossi, anche se poi ovviamente sarà la volontà del giocatore ad avere la parola finale. L’argentino – si legge su Il Messaggero in edicola questa mattina – è stato rassicurato da Ghisolfi e da De Rossi della competitività della rosa. E questo, per ora, basta e avanza.

Calciomercato Roma, nessun faccia a faccia con Dybala

Nessun faccia a faccia quindi. Niente convocazione dell’entourage per parlare di quel rinnovo contrattuale – che scatterà comunque in automatico al raggiungimento del 50% di presenze l’anno prossimo – si naviga a vista fino al primo agosto, quando la clausola decadrà e chi vorrà la Joya dovrà sedersi a tavolino per discutere la valutazione con la Roma.

E qualora dovesse arrivare l’offerta? Il quotidiano svela che verrà discussa, presa in considerazione. Insomma, è un rebus vero e proprio quello attorno alle prestazioni del giocatore argentino che ricordiamo il 20 luglio si sposerà nella sua Terra e che qualche giorno prima, quindi, volerà verso l’Argentina per dire il sì più importante della sua vita. C’è tempo per quello con la Roma, ci sarà del tempo. Anche se i tifosi in questo modo non è che siano così sereni.