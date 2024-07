Nuovo bomber Roma, Ghisolfi ha fretta: programmato l’assalto

Nuovo bomber Roma, Ghisolfi ha fretta: c’è la data dell’assalto con la volontà di cercare di chiudere. E da quelle parti hanno trovato il sostituto

Alla ricerca dell’attaccante, con un nuovo assalto fissato. Dopo aver ufficializzato Le Fée, che da ieri è un nuovo giocatore giallorosso, i pensieri di Ghisolfi sono per la punta, figura che manca – così come era successo l’anno scorso in questo periodo – dentro la squadra di Daniele De Rossi.

I profili ci sono, adesso sta al club su indicazione del tecnico decidere su chi cercare di affondare. E secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport un preferito, per quelle che sono le sue caratteristiche tecniche, c’è dentro Trigoria. Parliamo di Sortloth, attaccante del Villarreal che ha una clausola di 38 milioni di euro, per il quale la Roma ha fatto un sondaggio sentendosi dire che per strapparlo ne servono almeno 35. Una somma importante, che non ha fatto paura perché c’è la netta sensazione che si possa trattare.

Calciomercato Roma, il Villarreal deve vendere

Non è escluso, spiega il quotidiano rosa, che nel corso già di questo fine settimana non ci possa essere un ulteriore assalto. Che magari si spera a cifre contenute possa andare in porto davvero. Anche perché c’è un’altra questione che in questo caso tiene banco dentro il Villarreal: vale a dire quella del sostituto, già individuato, ma per il quale servono tantissimi soldi.

Sì, perché i gialli di Spagna hanno messo nel mirino Omorodion (anch’esso accostato alla Roma ma in questo caso 40 milioni di euro non bastano) e per prenderlo devono, o per cercare di farlo, devono battere una folta concorrenza. E magari cercare di anticipare tutti. Quindi c’è fretta di cedere il norvegese che ormai è il prescelto di DDR per poi affondare il proprio colpo. Un fine settimana caldissimo insomma, sotto tutti gli aspetti: sia quelli climatici, sia per l’operazione che potrebbe portare all’attaccante.