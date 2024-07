Abraham al Milan solo con lo scambio: offerti tre giocatori

Il Milan vuole Tammy Abraham e per prenderlo ha offerto la bellezza di tre calciatori per convincere la Roma a cedere la prima punta inglese.

La stagione 2024/25 della Roma di Daniele De Rossi, di fatto, è iniziata ufficialmente domenica scorsa, ovvero quando la squadra giallorossa si è radunata a Trigoria. In attesa del ritorno dei vari nazionali che hanno disputato l’Europeo e la Copa America, infatti, il team capitolino si è ripreso ad allenarsi da lunedì scorso.

Tuttavia, ovviamente, in questi giorni sotto la luce dei riflettori c’è soprattutto il calciomercato. Questa sessione estiva di campagna acquisti, di fatto, è entrata nel vivo. Florent Ghisolfi, nuovo direttore sportivo capitolino, ha infatti chiuso ufficialmente il primo colpo di questa sessione estiva di mercato.

La Roma, infatti, ha chiuso dal Rennes l’ingaggio del centrocampista Enzo Le Fée. Una volta archiviato l’arrivo del giocatore francese, Florent Ghisolfi deve prendere un nuovo calciatore in un’altra zona di campo: l’attacco. Anche perché dopo Lukaku, il club capitolino potrebbe cedere anche Tammy Abraham.

Calciomercato Roma, il Milan ha offerto tre calciatori per arrivare a Tammy Abraham

In queste ultime ore, infatti, l’inglese sembra essere molto vicino al Milan Il club rossonero, dunque, è al lavoro per convincere la Roma a cedere Tammy Abraham. I due club, quindi, stanno parlando per cercare di trovare un’intesa.

Secondo quanto raccolto dal giornalista Daniele Longo, infatti, il Milan avrebbe proposto alla Roma l’inserimento di vari giocatori nell’affare che porterebbe Tammy Abraham in rossonero. I calciatori in questione sono Saelemaekers (soprattutto), Maldini e Colombo. Mentre Jovic sarebbe stato già rifiutato dai dirigenti giallorossi.