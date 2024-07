Abraham ha detto sì al Milan, scambio con la Roma per l’affare che accontenta tutti. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Numerose questioni continuano a tenere elevata e vivida l’attenzione ai piani alti di Trigoria, alla luce della moltitudine di esigenze con la quale Ghisolfi e colleghi, da circa un mese a questa parte, si stanno interfacciando ai fini di una rapida ed efficace consegna nelle mani di De Rossi di uno scacchiere perfezionato rispetto a quello attuale. Per seguire questa direzione, risulterà fondamentale un calibrato corpo di operazioni, sia in entrata che in uscita, finalizzato anche ad allontanare chi non sia più considerato centrale nel progetto o, ancora, scarsamente produttivo in termini di rapporto costo-rendimento.

Abbiamo fin qui, non casualmente, assistito già a diversi allontanamenti, come ben ci ricordano i mancati riscatti di profili che hanno salutato la Roma da svincolati, quali Rui Patricio o Leonardo Spinazzola, ai quali aggiungere, poi, i diversi giocatori approdati in prestito ma ormai già ben lungi dalla capitale. In questa lista, ovviamente, figura Renato Sanches, insieme al ben più altisonante Romelu Lukaku, il cui complicato riscatto richiesto dal Chelsea ben complica gli intrecci di mercato in questa zona di campo in casa Roma.

Scambio Roma-Milan per Abraham, il bomber ha già detto sì

Particolare attenzione, da questo punto di vista, va, dunque, rivolta ai numerosi scenari relativi alle possibili decisioni di Ghisolfi e colleghi nel consegnare a De Rossi almeno un profilo che impedisca di rimpiangere un elemento che, in un modo o nell’altro, si è rivelato uno dei più importanti della passata stagione.

Manovre e cambiamenti in attacco, però, potrebbero, come ben noto, intrecciarsi anche con la cessione dell’unico centravanti attualmente a disposizione di Daniele De Rossi, quale Tammy Abraham. Come Andrea Belotti, passato al Como nel mese di giugno, anche l’ex Chelsea potrebbe restare in Serie A, approdando in Lombardia. Non nuove, infatti, le tante voci circa gli interessi del nuovo Milan di Fonseca, alle prese con la ristrutturazione di un reparto rimasto privo di Oliver Giroud.

Su tale scenario, si è esposto in questi minuti Matteo Moretto, che ha parlato di contatti in corso tra Roma e Milan, che starebbero in questa fase studiando una soluzione per soddisfare tutte le parti coinvolte in un interessante scenario di mercato, che potrebbe generare anche un possibile scambio sull’asse Roma-Milano.

Abraham ha già detto sì al Milan, che nel frattempo è a un passo da Alvaro Morata. Come evidenziato da Sky, per provare a convincere la Roma i rossoneri avrebbero proposto Jovic. Secco no dei giallorossi. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi concreti