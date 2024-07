Calciomercato Roma, Aouar rompe il silenzio: l’annuncio social sorprende tutti

Le voci riguardanti il possibile addio di Aouar stanno continuando a calamitare l’attenzione mediatica. Il messaggio social, però, ‘riscrive’ la storia

Dopo aver impresso la prima vera accelerata definendo l’innesto di Enzo Le Fée, la Roma non ha alcuna intenzione di fermarsi. Sia in entrata che in uscita non sono poche le piste che sta continuando a battere l’area mercato giallorossa, consapevole della necessità di operare ulteriori colpi per rimpolpare l’organico da consegnare a Daniele De Rossi ai nastri di partenza.

Sotto questo punto di vista uno dei reparti finiti sotto la lente di ingrandimento dell’area mercato giallorossa è il centrocampo. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la zona nevralgica del campo nel corso della stagione scorsa ha navigato a corrente alternata complice diverse problematiche. In uscita la pista più calda è quella che dovrebbe portato Aouar in Arabia e più precisamente all’Al Ittihad. Nelle ultime ore il club saudita, complice anche l’avvicendamento in panchina che ha portato Blanc a prendere il posto di Gallardo, è uscito allo scoperto mettendo sul piatto una cifra complessiva da circa 15 milioni più bonus.

Calciomercato Roma, Aouar sui social: “Tornato a casa, già pronto”

Stando a quanto trapelato dalla Francia, le ‘Tigri d’Arabia’ avrebbero già trovato l’accordo con il calciatore sulla base di un contratto triennale. Prosegue intanto il contatto tra i due club per provare a trovare l’intesa definitiva.

A dispetto delle ultime voci, però, da pochi minuti il centrocampista franco-algerino ha pubblicato una Instagram Story sui suoi profili social mostrandosi con il nuovo kit d’allenamento della Roma. Ad impreziosire la foto anche la scritta: “Tornato a casa, già pronto”, al termine della quale campeggia anche l’emoticon del lupo. Una sorta di risposta indiretta agli spifferi che nelle ultime ore si sono diffusi circa il suo possibile addio alla Roma.