De Rossi ha scelto il nuovo bomber: la Roma ha un nuovo alleato

Calciomercato Roma, il casting per il nuovo centravanti va avanti e arriva una nuova svolta. Daniele De Rossi ha scelto il profilo più adatto come nuovo terminale offensivo e spunta un alleato a sorpresa.

La Roma sta muovendo le proprie pedine sullo scacchiere del calciomercato estivo sia in entrata che in uscita. Tra le priorità per Florent Ghisolfi in casa giallorossa c’è il casting per il nuovo centravanti da consegnare a Daniele De Rossi. Dopo l’addio definitivo ad Andrea Belotti ed il ritorno al Chelsea di Romelu Lukaku, sono tanti i profili accostati alla lista dei desideri giallorossa, con una doppia svolta che potrebbe rivelarsi decisiva a stretto giro di posta.

Dopo aver puntellato il centrocampo con l’arrivo di Enzo Le Fèe, i riflettori restano accesi sulle prossime mosse di Florent Ghisolfi. Il nome più caldo in uscita è quello di Houssem Aouar, per il quale dall’Arabia Saudita è in arrivo una ricca offerta. Tra le priorità in entrata continua ad esserci la caccia al nuovo bomber, con diversi nomi accostati alla lista dei desideri della squadra giallorossa. Tra le tre piste più calde negli ultimi giorni c’è un doppio segnale che apre alla svolta definitiva intorno alle manovre in entrata del dirigente transalpino, la scelta di mister De Rossi è stata fatta e spunta anche un alleato a Trigoria.

Calciomercato Roma, svolta per il bomber: De Rossi ha scelto Sorloth

Mentre prosegue il ritiro a Trigoria la Roma ha accolto il nuovo arrivato Enzo Le Fée in questi giorni. Il colpo a centrocampo può fare da apripista per nuovi rinforzi in casa giallorossa, con un occhio sempre attento al fronte delle uscite per Florent Ghisolfi. Un accento particolare viene posto sul nuovo centravanti da consegnare al tecnico romanista.

I tre nomi più caldi negli ultimi giorni sono stati quelli del georgiano Mikautadze, ad un passo dal Monaco, di En-Nesyri che potrebbe scegliere l’Arabia Saudita e del norvegese Alexander Sorloth. Proprio lo scandinavo, come scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è la prima scelta di Daniele De Rossi. Inoltre il bomber del Villarreal è amico del connazionale Solbakken, che ha già parlato a lui dell’ambiente giallorosso.