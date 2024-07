Calciomercato Roma, affare da 18 milioni: fumata bianca

Calciomercato Roma, fumata bianca da 18 milioni dietro l’angolo per la squadra giallorossa. L’annuncio ufficiale può arrivare nelle prossime ore, ecco tutti i dettagli.

Riflettori accesi intorno alle manovre di Florent Ghisolfi in casa Roma in questa fase iniziale del calciomercato estivo. Il dirigente transalpino, arrivato dopo le esperienze al Lens ed al Nizza in Ligue 1, ha rinforzato il pacchetto di centrocampo della squadra allenata da Daniele De Rossi pescando proprio in Francia. Dopo l’arrivo del terzino Buba Sangarè dal Levante, colpo in prospettiva per la corsia di destra, i giallorossi hanno annunciato ufficialmente l’ingaggio di Enzo Le Fée dal Rennes. Ma le manovre nel settore nevralgico di gioco non sono terminate per il nuovo dirigente e responsabile del mercato in casa romanista.

Porte girevoli nel centrocampo della Roma a Trigoria. Dopo l’annuncio ufficiale di Enzo Le Fée, le manovre di Florent Ghisolfi nella zona nevralgica di gioco si concentrano anche sulle uscite. Il classe 2000 è arrivato dal Rennes in Ligue 1, per un’operazione da 23 milioni di euro complessivi. Nel pacchetto di centrocampo giallorosso, dove ha salutato senza troppi rimpianti Renato Sanches, non sono finiti i movimenti in uscita. L’Arabia Saudita nelle scorse ore è tornata a bussare alla porta di Trigoria, mettendo nel mirino il centrocampista Houssem Aouar.

Calciomercato Roma, plusvalenza netta Ghisolfi: 18 milioni per Aouar

L’ex centrocampista del Lione, arrivato lo scorso anno alla Roma a parametro zero, è un obiettivo dell’Al-Ittihad nella Saudi Pro League. La squadra di Laurent Blanc sembra pronta a rompere gli indugi per tesserare il classe ’98, nato a Lione ma di nazionalità algerina.

Se la prima offerta recapitata alla squadra giallorossa sembrava oscillare sui 15 milioni di euro, ora secondo quanto scrive l’edizione odierna di Leggo, il club arabo avrebbe intenzione di spingersi fino a 18 milioni per la fumata bianca. La Roma, oltre a piazzare una plusvalenza netta, risparmierebbe così anche 3 milioni di ingaggio. L’Arabia Saudita, come lo scorso anno con Roger Ibanez, sembra pronta ad arricchire le casse del club guidato dai Friedkin.