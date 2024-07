Capolavoro Roma, affare da oltre 15 milioni: fumata bianca vicina

Accesasi improvvisamente, la trattativa sta ora vivendo la sua fase più calda. La risposta della Roma non si è fatta attendere: tutti i dettagli

I giorni della Roma. Dopo una prima fase di studio, il mercato della Roma sta finalmente entrando nel vivo. Chiusa ufficialmente nelle scorse ore l’operazione Angelino, i giallorossi hanno immediatamente riversato la loro attenzione su altri fronti sia in entrata che in uscita.

Le idee di sicuro non mancano anche se a far pendere l’ago della bilancia in una direzione piuttosto che nell’altra sarà inevitabilmente il discorso legato alle uscite. A tal proposito emergono novità importanti sul fronte Aouar. In uscita dalla Roma, l’ex centrocampista del Lione sta valutando con attenzione le offerte arrivate sul tavolo del suo entourage. Nelle ultime ore le sirene provenienti dall’Arabia si sono intensificate sempre di più al punto che l’Al-Ittihad avrebbe praticamente messo la freccia, arrivando a mettere sul piatto una proposta da oltre 15 milioni di euro più bonus.

Calciomercato Roma, Al Ittihad-Aouar: accelerata improvvisa, 15 milioni più bonus sul piatto

A rivelarlo è Il Corriere dello Sport, che svela come per il calciatore – che ormai non rientra nei piani di De Rossi – la Roma vorrebbe strappare un accordo a cifre leggermente più alte rispetto a quelle messe sul piatto dall’Al-Ittihad. Le parti sono comunque in costante aggiornamento al punto che la fumata bianca sarebbe attesa nelle prossime 48-72 ore.

Dopo aver chiuso la trattativa con Laurent Blanc dopo l’improvvisa interruzione dei colloqui con Pioli, l’Al-Ittihad ha riversato le sue attenzioni sul centrocampo, reparto che già può contare su Kanté. Proprio su input di Blanc il club saudita ha prima avviato i contatti esplorativi e poi affondato il colpo con la Roma per Aouar per il quale, però, non è stata ancora raggiunta l’intesa definitiva con il club capitolino. Dopo la chiusura dell’operazione Le Fée, dunque, Ghisolfi potrebbe ulteriormente rivoluzionare il centrocampo con la cessione di Aouar, che ha faticato ad emergere nel corso della sua prima (e forse unica) stagione all’ombra del Colosseo.